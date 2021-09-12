مجمع إسلامي قرب موقع هجمات 11 سبتمبر.. هل سيغير نظرة المجتمع الأمريكي للمسلمين؟ (فيديو)

على مقربة من برجي مركز التجارة العالمي في ماتهاتن يجري الآن بناء “بارك 51” وهو مجمع إسلامي يضم مسجدًا ومتحفًا ومركزًا ثقافيًا، وبعد جدل كبير احتدم قبل 10 سنوات وافق مجلس مدينة نيويورك على إقامته، وتم الانتهاء من وضع الأساسات.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، قال شريف الجمل المشرف على بناء المركز الإسلامي في مانهاتن إنه سيتم بناء متحف لعرض التاريخ الإسلامي ومركز للدعوة الإسلامية ومسجد لممارسة العبادة وتقديم القيم الإسلامية الحقيقة للآخرين.

وأضاف أن موقع المركز لم يتغير منذ طرح فكرة بناء المسجد، فهو المكان الذي عُرض على الهيئة العامة و حصل على موافقات، والتغيير الوحيد الذي حدث هو بناء أول متحف إسلامي في نيوريوك، يكون مركز دعوة ومنبرًا للتعريف بالمسلمين والعرب وإيصال المفهوم الصحيح للإسلام.

وكان مجلس مدينة نيويورك قد وافق بأغلبية ساحقة قبل عقد، على بناء مسجد ومركز ثقافي إسلامي يُطلق عليه “بيت قرطبة” (تغير اسمه بعد ذلك إلى بارك 51). وحملت فكرة إنشاء مسجد ومركز ثقافي إسلامي قرب موقع هجمات 11 سبتمبر/أيلول، رسالة اعتدال وتسامح ونشر المعرفة الإيجابية بالآخر.

في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.. #شاهد: الجزيرة مباشر في مقر إقامة مسجد قرطبة بالقرب من موقع برجي التجارة في #نيويورك pic.twitter.com/AROVT1egcL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 11, 2021

وأثارت موافقة مجلس المدينة في نيوريوك حينذاك عاصفة بين مؤيدين للمشروع ومعارضين له خاصة بين عائلات ضحايا هجمات سبتمبرأيلول ، وكرر المعارضون لفكرة بناء المسجد آنذاك ادعاءات بأن بناء مسجد بمثابة “غزو إسلامي” لمانهاتن بعد استهداف برجي مركز التجارة العالمي.

وقال المشرف على الإنشاء إنهم أمريكيون يعيشون في المكان وأولادهم أيضًا ولديهم رغبة في خدمة المكان الذي يعيشون فيه، مؤكدًا أنهم عليهم فرض في تقديم أنفسهم لمن يعيش معهم وأن الولايات المتحدة حاضنة لكل الأفكار وتتمتع بحريات في الفكر والحركة.

ونفى الجمل وجود أي علاقة بين بناء المركز والمسجد بأحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. وأضاف “المسلمون أصبح لديهم الآن أعضاء في الكونغرس ونتطلع دائمًا للمزيد كمواطنين أمريكيين”.

وكان عمدة نيويورك قد أقام مأدبة إفطار أواخر الشهر الماضي، دعا إليها العديد من الشخصيات الإسلامية بينهم اثنان من قادة مشروع المركز الثقافي الإسلامي، وقال في تصريحات سابقة إن المسلمين جزء من نيويورك مثل أبناء أي ديانة أخرى وإن المجلس الاجتماعي في مانهاتن وافق بالإجماع على بناء المركز، وأي محاولة لعرقلة هذا المشروع يعد انتهاكًا للدستور الأمريكي.

كما حذر مراقبون من أن معارضة بناء المركز ستقدم دليلًا دعائيًا للمتشددين الذين يروجون فكرة أن الولايات المتحدة “تكره المسلمين”.