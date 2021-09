في أولى مباراياته مع “الشياطين الحمر”.. والدة رونالدو تخطف الأنظار على منصات التواصل (فيديو)

خطفت ماريا دولوريس -والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو- الأنظار عبر منصات التواصل بعد ردة فعلها حين سجل رونالدو الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد.

واستهل رونالدو فترته الثانية في صفوف “الشياطين الحُمر” بتسجيل هدفين في مرمى نيوكاسل يونايتد في أول مباراة منذ عودته إلى ناديه القديم، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية، الشهر الماضي.

والتقطت مشجعة كانت تجلس بالقرب من دولوريس صورة لها بعد هدف رونالدو الأول، بدت فيها شديدة التأثر ولم تتمالك نفسها، وبكت من شدة الفرحة.

وغرّدت المشجعة نفسها مرفقةً الصورة عبر تويتر “والدة رونالدو ورائي بعد أن سجل، قلبي لا يتحمّل”، ثم نشرت صورة أخرى مع الأم وغردت “لا أصدق المفاجأة، يا له من يوم!”.

وانتشرت الصورة سريعًا، وأثنى مغردون على تأثر دولوريس بهدف رونالدو، مشيرين إلى أن وراء كل راجل ناجح من يدعمه دائمًا، والأم دولوريس تؤدي هذه المهمة في حياة ابنها رونالدو.

The most happiest and proud mom in the world😭💯❤️

CR7⚽⚽🤩

وتطرق آخرون إلى تعمد رونالدو إبعاد والدته عن حضور المباريات بسبب تأثرها صحيا، مؤكدين أنها الأسعد والأكثر فخرا بما يقدمه ابنها في عالم الساحرة المستديرة، والذي ما زال يحطّم الأرقام القياسية حتى بعد بلوغه الـ36 عاما.

وأمس السبت، قادت ثنائية رونالدو فريقه للفوز برباعية على نيوكاسل يونايتد باستاد (أولد ترافورد) في المرحلة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، بينما تجمّد رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.





وبعد المبارة، نشرت والدة رونالدو -عبر حسابها في إنستغرام- صورة لها مع حفيدها جونيور كريستيانو رونالدو، وهو يرتدي قميص الفريق، وعلقت عليها “حظ سعيد مانشستر.. قبلاتي للجميع ويوم سعيد”.

وقضى رونالدو 6 مواسم في يونايتد بين 2003 و2009 وتوّج بثمانية ألقاب كبرى وعاد للفريق، الشهر الماضي، بعد التعاقد لعامين.

وبالهدفين الذين سجلهما في مباراة نيوكاسل، رفع رونالدو رصيد أهدافه إلى 676 هدفا مع الأندية المختلفة.

وكان رونالدو قد أحرز 118 هدفًا مع مانشستر يونايتد في فترته الأولى، وذلك قبل الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، والذي حقق معه 4 ألقاب في دوري أبطال أوربا.