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الأخبار|أفغانستان

طالبان تضع شروطا لتنظيم تعليم النساء في أفغانستان

عبد الباقي حقاني وزير التعليم العالي الأفغاني (مواقع التواصل)
عبد الباقي حقاني وزير التعليم العالي الأفغاني (مواقع التواصل)
12/9/2021-|آخر تحديث: 12/9/202107:06 PM (مكة المكرمة)

قال عبد الباقي حقاني، وزير التعليم العالي الأفغاني الجديد، اليوم الأحد، إنه سيُسمح لنساء أفغانستان بالدراسة في الجامعات، لكن الفصل بين الجنسين والالتزام بالزي الإسلامي سيكون إلزاميا.

وقال حقاني -الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي- إن حكومة طالبان الجديدة “ستبدأ في بناء البلاد على أساس ما هو قائم اليوم”، وإنها لا تريد إعادة الزمن إلى الوراء عشرين عاما عندما كانت الحركة في سدة الحكم، مؤكدًا سعي بلاده لإعادة الإعمار بعد حروب دامت عقودا.

وأضاف أن النساء سيتولين الدراسة للطالبات ما سنحت الفرصة لذلك، وسيستمر الفصل بين الجنسين في أماكن الدراسة تماشيًا مع تفسير الحركة للشريعة الإسلامية.

وقال حقاني في مؤتمر صحفي بالعاصمة كابل “الحمد لله، لدينا عدد كبير من المعلمات ولن نواجه أي مشكلات في هذا الأمر، ستُبذل كل الجهود لتوفير معلمات للطالبات”.

ويعد تعليم المرأة من التساؤلات المحورية التي تواجه طالبان مع سعيها لإقناع العالم بأنها تغيرت بالمقارنة مع حكمها الذي فرضته في تسعينيات القرن الماضي، إذ كانت تحرم النساء إلى حد بعيد من الدراسة والعمل.

وقال مسؤولو طالبان إنه سيُسمح للنساء بالدراسة والعمل بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية والتقاليد المحلية، لكن ينبغي الالتزام بالملابس المحتشمة.

وقال حقاني إن الحجاب سيكون مفروضا على الطالبات لكنه لم يحدد إن كان يقصد غطاء الرأس أم الوجه.

وكانت مجموعة من النساء تضم على ما يبدو طالبات اتشحن بالسواد وارتدين النقاب قد تظاهرت، أمس السبت، في كابل دعما لفرض قيود على الزي والفصل بين الجنسين في أماكن الدراسة.

وقال حقاني إنه في حالة عدم توفر معلمات فإن إجراءات خاصة ستتخذها الحركة لضمان الفصل بين الجنسين.

وتابع “وإذا كانت الحاجة ملحة، فيمكن للرجال أيضا التدريس (للنساء)، لكن بالتماشي مع الشريعة، عليهن الالتزام بالحجاب”، وستُوضع ستائر للفصل بين الطلاب والطالبات عند الضرورة، ويمكن التدريس عبر البث المباشر أو الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وشوهدت فصول دراسية بها ستائر تفصل بين الجنسين في أماكن عدة منذ انهيار الحكومة المدعومة من الغرب وسيطرة طالبان على مقاليد الأمور الشهر الماضي.

وقال حقاني للصحفيين إن الفصل بين الجنسين سيُطبق في مختلف أنحاء أفغانستان وستُراجع -خلال الشهور القادمة- كل المواد التي يجري تدريسها في الكليات.

المصدر : الحزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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