رحل قبل أيام.. أردني يوصي بالتبرع بكل ثروته للأيتام ومراكز تحفيظ القرآن (فيديو)

نشر المواطن الأردني محمد إبراهيم محمد الهلالات المقيم ببريطانيا مقطع فيديو “يتنبأ” فيه بموته، موصيًا بالتبرع بكل أمواله وممتلكاته للجمعيات الخيرية.

وظهر محمد الهلالات في مقطع فيديو ليوثق وصيته أمام جميع أقاربه ومتابعيه قائلًا “إني وفي كامل قواي العقلية قررت أن أترك كل ما أملك في الأردن وبريطانيا لوجه الله تعالى لمؤسسة أيتام وادي موسى ومراكز تحفيظ القرآن بوادي موسى (جنوب الأردن)”.

وفاة المواطن الاردني محمد ابراهيم محمد الهلالات من وادي موسى والمقيم في بريطانيا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الهلالات أوصى قبل وفاته بتوزيع أملاكه كاملة في بريطانيا والأردن، "لوجه الله تعالى لمؤسسة أيتام وادي موسى ومركز تحفيظ القرآن في وادي موسى".#الأردن pic.twitter.com/IObc562XYd — خربشة وطن (@home_jor) September 9, 2021

وأضاف “أقدمت على هذه الخطوة مرضاة لله عز وجل لأننا كلنا ذنوب ونسأل الله أن تكون كفارة عن ذنوبنا في الدنيا”.

كان الهلالات قد أصيب بفيروس كورونا من حوالي شهر مما سبب له مضاعفات شديدة أدت لنقله إلى المستشفى ثم توفي لاحقًا تاركًا تنفيذ وصيته لمحاميه.

ومحمد الهلالات لديه خمس من البنات وكان قد أوصى في منشور سابق بثلث ثروته للورثة والبقية لدار الأيتام.