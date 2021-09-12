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الأخبار|الأردن

رحل قبل أيام.. أردني يوصي بالتبرع بكل ثروته للأيتام ومراكز تحفيظ القرآن (فيديو)

12/9/2021-|آخر تحديث: 12/9/202104:57 PM (مكة المكرمة)

نشر المواطن الأردني محمد إبراهيم محمد الهلالات المقيم ببريطانيا مقطع فيديو “يتنبأ” فيه بموته، موصيًا بالتبرع بكل أمواله وممتلكاته للجمعيات الخيرية.

وظهر محمد الهلالات في مقطع فيديو ليوثق وصيته أمام جميع أقاربه ومتابعيه قائلًا “إني وفي كامل قواي العقلية قررت أن أترك كل ما أملك في الأردن وبريطانيا لوجه الله تعالى لمؤسسة أيتام وادي موسى ومراكز تحفيظ القرآن بوادي موسى (جنوب الأردن)”.

وأضاف “أقدمت على هذه الخطوة مرضاة لله عز وجل لأننا كلنا ذنوب ونسأل الله أن تكون كفارة عن ذنوبنا في الدنيا”.

كان الهلالات قد أصيب بفيروس كورونا من حوالي شهر مما سبب له مضاعفات شديدة أدت لنقله إلى المستشفى ثم توفي لاحقًا تاركًا تنفيذ وصيته لمحاميه.

ومحمد الهلالات لديه خمس من البنات وكان قد أوصى في منشور سابق بثلث ثروته للورثة والبقية لدار الأيتام.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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