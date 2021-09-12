انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|الولايات المتحدة

استفتاء نادر يهدد مصير ولاية كاليفورنيا الديمقراطية

حاكم ولاية كاليفورنيا الحالي جافين نيوسوم (رويترز)
حاكم ولاية كاليفورنيا الحالي جافين نيوسوم (رويترز)
12/9/2021-|آخر تحديث: 12/9/202111:03 PM (مكة المكرمة)

تجري ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الثلاثاء المقبل، استفتاء نادر، دعا إليه الغاضبون من الحاكم الحالي للولاية، الديمقراطي غافن نيوسوم، لبحث إمكان عزله.

وتعد هذه الانتخابات هي الثانية من نوعها في الولاية خلال 18 عاما.

ووجد نيوسوم (53 عاما) نفسه في مواجهة بند من دستور كاليفورنيا يسمح للناخبين المستائين بتنظيم “انتخابات عزل” لتبديل حاكمهم، بجمع توقيعات ما لا يقل عن 12% من الذين صوتوا في الانتخابات، أي ما يقارب 1,5 مليون ناخب في هذه الحالة.

وتم تخطي هذه العتبة بسهولة بفضل مزيج من الناشطين الجمهوريين المحافظين المتشددين بدرجات متفاوتة ومواطنين آخرين مستائين من الوطأة الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا.

ويخشى سكان كاليفورنيا ـ الولاية التي ترسخت في المعسكر الديمقراطي ـ وصول حاكم جمهوري لم يحصل سوى على نسبة ضئيلة من الأصوات في الانتخابات إلى سدة الحكم في الولاية.

كما أن هذه الانتخابات، ستكلف الولاية حوالي 280 مليون دولار أمريكي.

وعقدت هذه الانتخابات، للمرة الأولى، عام 2003، عندما أجرى استفتاء “نادر” مماثل سمح للممثل الجمهوري أرنولد شوارزنيغر بالفوز بالولاية الثرية المصنفة خامس قوة اقتصادية في العالم.

غير أن الخبراء يرون أن الظروف التي صبت لصالح شوارزنيغر عام 2003 في مواجهة الحاكم الديموقراطي غراي ديفيس، غير متوافرة اليوم ليأتي جمهوري جديد على رأس السلطة في كاليفورنيا.

علاوة على ذلك، فإن أيا من الأسماء المطروحة لا يتمتع بمكانة شوارزنيغر الاستثنائية وبمهارته السياسية.

الممثل الأمريكي حاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزينغر – أرشيفية (غيتي)

وحقق نيوسوم، الذي كان في الماضي رئيس بلدية سان فرانسيسكو، انتصارا كاسحا في 2018 على أن يبقى حاكما للولاية حتى العام المقبل مبدئيا.

بيد أن الاستياء من نيوسوم ازداد إثر ارتكابه خطأ فادحا ارتكبه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمشاركته بدون كمامة في حفل عشاء مع أعضاء في مجموعات ضغط في فندق فخم قرب سان فرانسيسكو، متجاهلا بشكل فاضح التعليمات الصحية التي كان يرددها بنفسه.

وفي حالة موافقة الناخبين على عزل نيوسوم، سيكون عليهم اختيار حاكم جديد للولاية من بين 46 مرشحا مطروحين، معظمهم جمهوريون أو قريبون من الجمهوريين.

ومن بين المرشحين كاتلين جينر المعروفة نسبيا لانتمائها إلى عائلة كارداشيان، ولاري إلدر، مقدم برامج إذاعية ويعد الأوفر حظا للفوز بالاستفتاء.

وينتخب حكام الولايات بالاقتراع العام ويترأسون السلطة التنفيذية فيها. كما أنهم يتمتعون بصلاحيات كبرى على صعيد الميزانية والتشريعات المحلية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أبحاث أمريكية: لقاحات كورونا تقلل خطر الوفاة 11 مرة ومودرنا الأكثر فعالية ضد المتحور دلتا

أكدت السلطات الصحية الأمريكية أن خطر الوفاة جراء فيروس كورونا ينخفض “11 مرة” واحتمال نقل المصابين إلى المستشفيات “عشر مرات” في أوساط الأشخاص الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة.

11/9/2021

كاليفورنيا تقدم أموالا وهدايا بملايين الدولارات للتشجيع على تلقي لقاح كورونا

تعتزم ولاية كاليفورنيا إنفاق 116.5 مليون دولار نقدا وفي صورة بطاقات هدايا للمقيمين الذين يتلقون لقاحات كوفيد-19 في أكبر حافز تقدمه ولاية أمريكية سعيا لإقناع الممتنعين والمتشككين في اللقاحات بالتطعيم.

28/5/2021
المزيد من الأخبار

مرشح محتمل للرئاسة الفرنسية يحذر مسلمي بلاده من تسمية أبنائهم “محمد”

الكاتب الفرنسي اليميني، إريك زمور (الفرنسية-أرشيفية)

اتحاد علماء المسلمين يحث طالبان على تبني نموذج رشيد “يحكم بنهج النبوة”

تعهدت طالبان باحترام حقوق الإنسان في البلاد وتطبيق نظام حكم إسلامي يستوعب الجميع (رويترز-أرشيف)

مسعفة أمريكية تروي ذكرياتها مع هجمات 11 سبتمبر (فيديو)

رودينة رمضان مسعفة أمريكية في أحداث الحادي عشر من سبتمبر

كيف غيرت أحداث 11 سبتمبر شكل السينما؟ وهكذا أصبح يظهر المسلمون

تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001 خلفت نحو ثلاثة آلاف قتيل (رويترز)
الأكثر قراءة

أربعة عوامل تزيد من خطر إصابة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بفيروس كورونا مرة أخرى

لا تزال اللقاحات تقلل بشكل كبير من فرص إصابتك بـفيروس كورونا (رويترز)

طالبان تضع شروطا لتنظيم تعليم النساء في أفغانستان

عبد الباقي حقاني وزير التعليم العالي الأفغاني (مواقع التواصل)

لماذا لم يتمكن الأسرى “الفارون” من جلبوع في الوصول للضفة الغربية؟ محللون يجيبون

(الجزيرة مباشر)

تونسي يشعل النار في جسده في قلب العاصمة (فيديو)

لم تعرف على الفور أسباب إقدام الرجل على إشعال النار في جسده (موافع التواصل)