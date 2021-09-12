شاهد: جريمة قتل مروعة وسط نيويورك والشرطة تبحث عن المسلح المجهول

تبحث شرطة نيويورك عن مسلح مجهول متنكرًا في زي يهود الحسيديم، قتل محكومًا سابقًا بحسب مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة بحي كوينز ونشرته الشرطة مع مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن القاتل.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الضحية هو جيرماين ديكسون العضو السابق في عصابة بروكلين، وكان قد أطلق سراحه من السجن الفدرالي قبل أقل من عام، وقتل بالرصاص صباح الإثنين الماضي في حي ساوث أوزون بارك في كوينز.

وفي اللقطات التي نشرتها شرطة نيويورك، يظهر مطلق النار مرتديًا زي طائفة يهود الحسيديم ، الذي يشمل قبعة سوداء ورداء أسود طويل، على ما يبدو في محاولة لإخفاء هويته.

WANTED for A Homicide in the rear of 132-10 South Conduit Avenue. #Queens @NYPD106pct on 9/6/21 @ 7:53 AM The perpetrator approached the victim and shot him multiple times in the head and fled in a white Nissan sedan. Reward up to $3500Seen them? Call 1-800-577-TIPS or DM us! pic.twitter.com/YkfR9bT9oS — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 9, 2021

ونشرت الشرطة تعميمًا على تويتر قالت فيه “نحتاج إلى مساعدتك في تحديد هوية هذا الشخص فيما يتعلق بإطلاق النار المميت على رجل يبلغ من العمر 46 عامًا”، راصدة مكافئة مالية قدرها 3500 دولار لمن يدلي بأية معلومات تفيد في القبض على الجاني.

ويمكن رؤية المشتبه به في الفيديو وهو يتظاهر بإصلاح سيارة سيدان بيضاء عندما اقترب الضحية من سيارته فأطلق النار عليه في مؤخرة رأسه ثم ركض إلى سيارته وهرب من مكان الحادث.

وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن المقتول قضى 19 عامًا في السجن بتهم تتعلق بالمخدرات وجريمة قتل حدثت عام 1992، إلا أنه أصبح فيما بعد “سجينًا نموذجيًا” وحصل على درجة علمية في الأعمال وأطلق سراحه مؤخرًا.