شاهد: جريمة قتل مروعة وسط نيويورك والشرطة تبحث عن المسلح المجهول

تبحث شرطة نيويورك عن مسلح مجهول متنكرًا في زي يهود الحسيديم، قتل محكومًا سابقًا بحسب مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة بحي كوينز ونشرته الشرطة مع مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن القاتل.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الضحية هو جيرماين ديكسون العضو السابق في عصابة بروكلين، وكان قد أطلق سراحه من السجن الفدرالي قبل أقل من عام، وقتل بالرصاص صباح الإثنين الماضي في حي ساوث أوزون بارك في كوينز.

وفي اللقطات التي نشرتها شرطة نيويورك، يظهر مطلق النار مرتديًا زي طائفة يهود الحسيديم ، الذي يشمل قبعة سوداء ورداء أسود طويل، على ما يبدو في محاولة لإخفاء هويته.

WANTED for A Homicide in the rear of 132-10 South Conduit Avenue. #Queens @NYPD106pct on 9/6/21 @ 7:53 AM The perpetrator approached the victim and shot him multiple times in the head and fled in a white Nissan sedan. Reward up to $3500Seen them? Call 1-800-577-TIPS or DM us! pic.twitter.com/YkfR9bT9oS

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 9, 2021