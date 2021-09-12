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صلاح يسجل هدفه الـ100 في الدوري الإنجليزي ويحقق رقمًا قياسيًا جديدًا (فيديو)

محمد صلاح اللاعب المصري وهداف ليفربول الإنجليزي (غيتي)
محمد صلاح اللاعب المصري وهداف ليفربول الإنجليزي (غيتي)
12/9/2021

حقق محمد صلاح اللاعب المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي رقما قياسيا جديدا بوصوله إلى الهدف 100 خلال مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، بعدما هز شباك ليدز يونايتد.

وتلقى اللاعب المصري تمريرة من الجانب الأيمن من ترينت ألكسندر-أرنولد وحولها بلمسة واحدة إلى داخل المرمى في الدقيقة 20.

وبهذا الهدف، بات الملك المصري -كما تلقّبه جماهير ليفربول- ثاني لاعب أفريقي يصل إلى هذا الرقم بعد ديدييه دروغبا مهاجم ساحل العاج وتشيلسي السابق الذي أحرز 104 أهداف في 254 مباراة، كما يعد خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف بعد آلان شيرر وهاري كين وسيرغيو أجويرو وتييري هنري.

وهنّأ فريق ليفربول والحساب الرسمي للدوري الإنجليزي (بريميرليغ)، عبر تويتر، اللاعب المصري على تحقيق هذا الإنجاز.

وفي وقت سابق اليوم، غرّد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي (البريميرليغ) عبر تويتر “سجّل صلاح 99 هدفا في 161 مباراة بالمسابقة، إذا سجل ضد ليدز سيصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في المسابقة”.

وأحرز صلاح هدفين مع فريقه هذا الموسم، بينما يتصدر برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) وميكائيل أنطونيو (وست هام) قائمة الهدافين بـ4 أهداف.

وتفاعل عدد من الرياضيين بإنجاز الملك المصري عبر منصات التواصل، وشاركوا مقاطع من أهدافه خلال مسيرته الرياضية حتى تاريخ الهدف 100.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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