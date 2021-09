مجهول يشعل النار في مسجد بمدينة مانشستر البريطانية (فيديو)

أضرم مجهولون النار بمسجد “ديدسبري”، بمدينة مانشستر البريطانية، أول أمس الجمعة، وحاول سكان المنطقة إطفاءها لحين وصول قوات الدفاع المدني، بينما ندد العشرات من الأهالي بمحاولات استهداف مجتمعهم.

وتداول مغردون مقطعا مصورا لكاميرا مراقبة تظهر رجلا يضع غطاء للرأس يقترب من المسجد بهدوء ليقوم بفعله ثم يُغادر مُبتعدًا.

Attack on Didsbury Mosque last night. If anybody by any chance recognises the person in this film, please do the right thing pic.twitter.com/065XFbktqB

— HOPE not hate (@hopenothate) September 11, 2021