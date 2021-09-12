مجهول يشعل النار في مسجد بمدينة مانشستر البريطانية (فيديو)

أضرم مجهولون النار بمسجد “ديدسبري”، بمدينة مانشستر البريطانية، أول أمس الجمعة، وحاول سكان المنطقة إطفاءها لحين وصول قوات الدفاع المدني، بينما ندد العشرات من الأهالي بمحاولات استهداف مجتمعهم.

وتداول مغردون مقطعا مصورا لكاميرا مراقبة تظهر رجلا يضع غطاء للرأس يقترب من المسجد بهدوء ليقوم بفعله ثم يُغادر مُبتعدًا.

Attack on Didsbury Mosque last night. If anybody by any chance recognises the person in this film, please do the right thing pic.twitter.com/065XFbktqB — HOPE not hate (@hopenothate) September 11, 2021

ونشرت الصفحة الرسمية لمسجد “ديدسبري”، على فيسبوك صورًا لاستهداف المسجد بإضرام النار فيه، مُشيرة إلى الجهود التي قام بها اثنان من الجيران للتصدي للحريق بمعاطفهما، موجهين إليهم الشكر على ما قاموا به لإنقاذه.

في الأثناء، تفاعل الجيران مع محاولات استهداف التنوعات العرقية بالحي والتعرض لأحد أماكن العبادة، وتجمهر العشرات أمام المسجد للتنديد بمحاولة إحراقه تحت عنوان “الوقوف ضد العنصرية”.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تحقق في حادث إضرام النار في المسجد، معتبرة إياه جريمة كراهية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن شرطة مانشستر أنه لم يُصب أي شخص في حادثة الحريق.

كما عبر عضو مجلس مدينة مانشستر، جون ليتش، عن غضبه الشديد لما تعرض له المسجد قائلًا “غضبي لا حدود له، الجميع مرحب بهم بمانشستر دون استثناء”، مُشيرًا لأهمية الإبلاغ عن المتسبب بالحادث لمن لديهم أي معلومات عنه.

ونشر مجلس مساجد مانشستر، بيانا عبر فيه عن رفضه وإدانته لمحاولة إحراق المسجد، مطالبا باليقظة من قبل القائمين على إدارته، وتنبيه المجتمع من مخاطر التعرض لأماكن العبادة وإثارة العنصرية والكراهية بينهم.

PRESS STATEMENT Manchester Council of Mosques strongly condemns the arson attack at *Didsbury Mosque, Manchester* last night, 11/09/21, at 11:50pm. The Police are investigating the incident as *hate crime*. 1/ — Manchester Council of Mosques (@McrMosques) September 11, 2021

يُذكر أنه ليست هذه هي المرة الأولى الذي تتعرض فيه المساجد في بريطانيا لعمليات الحرق، فقد سبق أن تعرض مسجد بمدينة أولدهام البريطانية هو الآخر لعمليات الحرق المتعمد.

وأظهر تسجيل مصور رجلا يمشي أمام باب مسجد بمدينة أولدهام، ويشعل النار داخله، ثم يهرب بعيداً عنه بعدما تصاعدت النيران به، وترك الرجل المجهول الهوية زجاجة فيها سائل، ثم عاد ليشعلها مرة أخرى، وذلك وفقاً لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية.