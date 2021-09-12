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مجهول يشعل النار في مسجد بمدينة مانشستر البريطانية (فيديو)

إدانة واسعة من قبل سكان مدينة مانشستر عقب إشعال النار في أحد المساجد (مواقع التواصل)
إدانة واسعة من قبل سكان مدينة مانشستر عقب إشعال النار في أحد المساجد (مواقع التواصل)
12/9/2021-|آخر تحديث: 12/9/202107:25 PM (مكة المكرمة)

أضرم مجهولون النار بمسجد “ديدسبري”، بمدينة مانشستر البريطانية، أول أمس الجمعة، وحاول سكان المنطقة إطفاءها لحين وصول قوات الدفاع المدني، بينما ندد العشرات من الأهالي بمحاولات استهداف مجتمعهم.

وتداول مغردون مقطعا مصورا لكاميرا مراقبة تظهر رجلا يضع غطاء للرأس يقترب من المسجد بهدوء ليقوم بفعله ثم يُغادر مُبتعدًا.

ونشرت الصفحة الرسمية لمسجد “ديدسبري”، على فيسبوك صورًا لاستهداف المسجد بإضرام النار فيه، مُشيرة إلى الجهود التي قام بها اثنان من الجيران للتصدي للحريق بمعاطفهما، موجهين إليهم الشكر على ما قاموا به لإنقاذه.

 

في الأثناء، تفاعل الجيران مع محاولات استهداف التنوعات العرقية بالحي والتعرض لأحد أماكن العبادة، وتجمهر العشرات أمام المسجد للتنديد بمحاولة إحراقه تحت عنوان “الوقوف ضد العنصرية”.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تحقق في حادث إضرام النار في المسجد، معتبرة إياه جريمة كراهية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن شرطة مانشستر أنه لم يُصب أي شخص في حادثة الحريق.

كما عبر عضو مجلس مدينة مانشستر، جون ليتش، عن غضبه الشديد لما تعرض له المسجد قائلًا “غضبي لا حدود له، الجميع مرحب بهم بمانشستر دون استثناء”، مُشيرًا لأهمية الإبلاغ عن المتسبب بالحادث لمن لديهم أي معلومات عنه.

ونشر مجلس مساجد مانشستر، بيانا عبر فيه عن رفضه وإدانته لمحاولة إحراق المسجد، مطالبا باليقظة من قبل القائمين على إدارته، وتنبيه المجتمع من مخاطر التعرض لأماكن العبادة وإثارة العنصرية والكراهية بينهم.

يُذكر أنه ليست هذه هي المرة الأولى الذي تتعرض فيه المساجد في بريطانيا لعمليات الحرق، فقد سبق أن تعرض مسجد بمدينة أولدهام البريطانية هو الآخر لعمليات الحرق المتعمد.

وأظهر تسجيل مصور رجلا يمشي أمام باب مسجد بمدينة أولدهام، ويشعل النار داخله، ثم يهرب بعيداً عنه بعدما تصاعدت النيران به، وترك الرجل المجهول الهوية زجاجة فيها سائل، ثم عاد ليشعلها مرة أخرى، وذلك وفقاً لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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