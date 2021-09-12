إيمان خيري شلبي تتصدر غوغل في مصر عقب إعلان وفاتها.. فمن تكون؟

تصدر اسم الممثلة إيمان خيري شلبي محرك البحث غوغل في مصر بعدما أعلن زوجها وفاتها صباح اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكتب الدكتور حاتم حافظ زوج الممثلة عبر حسابه في فيسبوك “إيمان راحت عند اللي خلقها، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر. برجاء عدم ارتداء اللون الأسود”.

وإيمان هي الابنة الصغرى للكاتب المصري الراحل خيري شلبي، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية منها (الوتد) و(القضاء في الإسلام) و(الكومي).

بدأت الممثلة الراحلة معاناتها مع مرض السرطان منذ ما يزيد على العام، إذ شعرت في أبريل/ نيسان 2020 بآلام في البطن بحسب زوجها ثم تبين لاحقًا أنها مصابة بسرطان الأمعاء ونقلت أخيراً لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات إلى أن رحلت صباح اليوم.

وفي آخر منشور لها على فيسبوك كتبت إيمان “برميل الجاز بمدخل دكان الجد. لم تكن تدري الطفلة ذات الثلاث السنوات أن رائحته ستلازمها حتى بعد سن الأربعين. تتحول بعض الروائح لأياد تطبطب وتسند في أيامٍ كهذه. أتشبث في ليالٍ كثيرة برائحة قوالح الذرة وفوقها براد الشاي المغلي على مهل أرى فيها جدي بمصحفه الكبير بين يديه. أطمئن. أستدعي مزيدًا من الروائح”.

وأضافت “أشم رائحة اللبن في طاجن كبير من الفخار تمسكه جدتي، وسمن بلدي لسقاية الأرز المعمر بعد تسويته في الفرن. أمسك بجلباب أمي الملطخ بعجين الشمر والينسون الذي كانت تصنع لي منه القراقيش”.

وتابعت إيمان “أشم رائحة الحبر في يد أبي فتغمرني السعادة. أحاول أن أصنع رائحتي الخاصة ليذكرني بها الأصدقاء.. ربما ستكون مزيجًا من نعناع الشاي وتحويجة القهوة الصباحية مع قليل من زهر الياسمين والفل أو زهور مسك الليل التي تفوح في المساء فقط”.

واختتمت منشورها الأخير قبل 3 أشهر قائلة “سأجلس أشم رائحتها وأنتظر الغد الآتي برائحة الطيبين والكثير من الخير ما دمنا تمنيناه وشاركنا في صنعه”.