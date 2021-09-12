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مع الحكيم.. إليك 10 أسباب لإبعاد الأجهزة الذكية عن طفلك (فيديو)

ينصح المختصون بعدم ترك الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية لأوقات طويلة (غيتي)
ينصح المختصون بعدم ترك الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية لأوقات طويلة (غيتي)
11/9/2021-|آخر تحديث: 12/9/202101:00 AM (مكة المكرمة)

أصدرت حملة “طفولة بلا استغلال تجاري” – مقرها مدينة بوسطن الأمريكية – تقريرا يشمل 10 آثار سلبية للشاشات والأجهزة الذكية على نمو الطفل المهاري والسلوكي، وهي:

1. عمر الطفل

لا تشجع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال على استخدام الشاشات والأجهزة الذكية – باستثناء الدردشة المرئية – للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 24 شهرًا، وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا فيمكنهم مشاهدة بعض البرامج التعليمية لمدة ساعة واحدة يوميا وبشكل متقطع، مع التأكد من أن المقاطع عالية الجودة، ويجب تجنب استخدام الأطفال في عمر ما بين 2 و5 سنوات للأجهزة الذكية بشكل فردي.

2. مشكلات النوم

أفادت دراسة حديثة أن المحتوى الرقمي للأجهزة يمكن أن يحفز الأطفال نفسيًا، ويجعلهم أكثر يقظة، ويمكن للضوء المنبعث من هذه الأجهزة أن يعطل إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، لذا يجب تجنب استخدام الطفل للأجهزة الذكية قبل عمر عامين، مع التأكد من أن جميع الأجهزة الإلكترونية خارج غرفة نوم الطفل للحصول على نوم أفضل، ما يجعل الطفل أكثر سعادة وفي صحة أفضل.

3. الجانب الإجتماعي

يعد التعرض المبكر للشاشات والأجهزة الذكية لمدة طويلة أحد الأسباب المحتملة لاضطرابات التواصل الاجتماعي عند الأطفال، ونظرًا للمناخ الاجتماعي الحالي وإنشغال العائلات ونقص دعم الأسرة، فإن الآباء يعتمدون أكثر فأكثر على الشاشات والأجهزة المحمولة، ما قد يؤدي إلى إعاقة نمو الدماغ قبل سن الثانية وضعف الجانب الإجتماعي لدى الطفل.

4. الرياضة

الأطفال الذين لا يستخدمون الأجهزة الذكية يمارسون التمارين الرياضية بشكل أكبر.

5. التغذية

الطفل غير المعتاد على الهواتف الذكية غالبا ما يتبع عادات غذائية أفضل تساعده على النمو الطبيعي.

6. الفضول

تقول الدراسات إنه بعد ساعة واحدة فقط من مشاهدة الطفل للتلفاز، يكون لديه فضول أقل، وصعوبة في ضبط النفس، ونقص في الاستقرار العاطفي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر القلق والاكتئاب.

7. العنف والجنس

تظهر الأبحاث أن مشاهدة محتوى عنيف يمكن أن يزيد من فرصة تصرف الطفل بعدوانية، خاصة إذا كانت هناك عوامل خطر أخرى، مثل نشأته في منزل يكثر فيه التصرفات العنيفة، ويمكن أن يؤدي التعرض للمحتوى الجنسي إلى إزالة الحساسية وجمود المشاعر.

8. العائلة

محدودية الدخول على الأجهزة الذكية تمنح الأطفال وقتا أطول للألعاب الإبداعية مع أفراد العائلة.

9. القراءة والفهم

أوضحت الدراسات أن الطفل يستوعب ويستفيد من القصص التى يقرأها أكثر من القصص التى يشاهدها في شكل مقاطع مرئية (فيديو).

10. اللعب

لا يمكن الاستغناء بألعاب الفيديو عن اللعب ودوره في النمو الذهني والاجتماعي للطفل.

المصدر : الجزيرة مباشر

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