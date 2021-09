كاتب أمريكي: هجمات 11 سبتمبر كانت مأساة ولكن ما فعلناه في العشرين عاما التالية كارثة

في الذكرى الـ 20 لهجمات 11 سبتمبر/أيلول نشرت الواشنطن بوست مقالا للكاتب الأمريكي بول والدمان أشار فيه إلى نتائج استطلاع أجرته الصحيفة حول إن كانت الهجمات غيرت البلاد بطريقة دائمة وهل للأفضل أم للأسوأ.

وجاءت النتيجة كالتالي: 46% يرون أن الولايات المتحدة تغيرت للأسوأ بينما يرى 33% أنها تغيرت للأفضل، ويتساءل والدمان: إلى أي مدى ينبغي أن تكون مخدوعًا عندما تعتقد أن أمريكا تغيرت للأفضل بعد 11 سبتمبرأيلول؟

ويفسر الكاتب تلك النسبة من الأمريكيين الذين يرون أن البلاد تغيرت للأفضل قائلًا “ربما كانت ذكرى باقية من الأيام الأولى التي تلت الهجمات، عندما دفعتنا المأساة إلى المشاركة لفترة وجيزة في الحزن والغضب وامتلأت وسائل الإعلام بقصص حول (وحدتنا) الجديدة، مع الأعلام الأمريكية في كل مكان والديمقراطيين والجمهوريين يغنون معًا (بارك الله في أمريكا)”.

ولكن لم يدم ذلك الأمر كثيرًا، بل وشهد العقدان التاليان للهجمات آثارًا مأساوية ومقلقة تباعًا، وما لم يكن يعمل 33% من الأمريكيين لحساب متعاقدين عسكريين، فمن الصعب أن نرى أين يجدون تلك الآثار الإيجابية لهجمات 11 سبتمبرأيلول على حد قول الكاتب.

حتى تلك “الوحدة” سرعان ما اتضح أنها خدعة، فقد توحدنا بالتأكيد في الرغبة في إرسال الجيش إلى أفغانستان ورأينا كيف انتهى ذلك. استغرق الأمر حوالي عشر دقائق حتى تبدأ إدارة الرئيس جورج بوش في استغلال الهجمات لصالحها. وفي ذلك اليوم حرفيا، كتب وزير الدفاع دونالد رامسفيلد مذكرة إلى مساعديه يسأل فيها إن كان يمكن استخدام الحطام الذي لا يزال مشتعلًا مبررا لغزو العراق؟

A new poll shows a third of Americans think that 9/11 made America a better place.

I explain why that idea is utterly deranged: https://t.co/URXD6Q7rDB

— Paul Waldman (@paulwaldman1) September 8, 2021