الجزيرة مباشر تكشف صحة إحراق بيت متعاون مع الاحتلال بالناصرة أرشد عن أسيرين (فيديو)

تداول عدد من الحسابات والمواقع الإخبارية مقطع فيديو ادعت أنه لإحراق أهالي مدينة الناصرة (داخل الخط الأخضر) منزل أحد الأشخاص المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي بعدما قام بالإبلاغ عن أسيري جلبوع المقبوض عليهما مساء أمس.

وحصد الفيديو آلاف المشاهدات وتم إعادة تداوله على مستوى واسع، ولكن وحدة التحقق بالجزيرة مباشر كشفت أنه مقطع قديم ويعود لقصف المقاومة الفلسطينية لمستوطنة (بتاح تكفا) على الحدود مع قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي.

BREAKING: An apartment building in the Israeli city of Petah Tikva has been hit by a rocket fired from Gaza. Emergency services are en route. pic.twitter.com/HxbIPilBdK

— Avi Mayer (@AviMayer) May 12, 2021