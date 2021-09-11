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الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

الجزيرة مباشر تكشف صحة إحراق بيت متعاون مع الاحتلال بالناصرة أرشد عن أسيرين (فيديو)

صورة من الحريق المزعوم (وسائل إعلام)
صورة من الحريق المزعوم (وسائل إعلام)
11/9/2021-|آخر تحديث: 11/9/202105:02 PM (مكة المكرمة)

تداول عدد من الحسابات والمواقع الإخبارية مقطع فيديو ادعت أنه لإحراق أهالي مدينة الناصرة (داخل الخط الأخضر) منزل أحد الأشخاص المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي بعدما قام بالإبلاغ عن أسيري جلبوع المقبوض عليهما مساء أمس.

وحصد الفيديو آلاف المشاهدات وتم إعادة تداوله على مستوى واسع، ولكن وحدة التحقق بالجزيرة مباشر كشفت أنه مقطع قديم ويعود لقصف المقاومة الفلسطينية لمستوطنة (بتاح تكفا) على الحدود مع قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي.

المقطع المتداول:

المقطع القديم:

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت مساء أمس الجمعة، الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 عامًا) من بلدة عرابة جنوب جنين، ويعقوب محمود قادري (49 عامًا) من قرية بئر الباشا جنوب جنين، في منطقة جبل القفزة بمدينة الناصرة في الداخل المحتل.

كما اعتقلت فجر اليوم السبت أسيرين آخرين من الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع يوم الإثنين الماضي عبر نفق حفروه سرًا.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي (46 عامًا) من مخيم جنين ومحمد عارضة (39 عامًا) من بلدة عرابة قرب بلدة الشبلي أم الغنم على سفوح جبل طابور في الجليل الأسفل في مرج ابن عامر، داخل الخط الأخضر.

المصدر : الجزيرة مباشر

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