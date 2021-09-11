غضب في مصر بعد تداول فيديو لطبيب يأمر ممرضا بالسجود لكلبه

تصدر وسم “محاكمة عمرو خيري” رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس المصرية مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو له وهو يتعمد إهانة أحد أفراد فريق التمريض بإحدى المستشفيات.

ويسمع في المقطع صوت الطبيب وهو يُهين الممرض ويوجه له عبارات قاسية بسبب ما قال الطبيب إن الممرض أهان كلبه.

وخلال المقطع، قال الطبيب إنه سيصعق الممرض بالكهرباء إذا لم يقم الأخير بالصلاة والسجود للكلب وقول “الله أكبر”، لكن الممرض رفض ذلك وطلب منه أن يعذبه بالكهرباء بدلا من ذلك.

كما يظهر المقطع الطبيب بصحبة شخصين يرتديان زي أمن إداري وهم يهددون الممرض ويجبرونه على القفز من فوق الحبل مرات عدة.

"قول الله أكبر وصلي للكلب".. غضب في #مصر بعد إهانة طبيب لممرض، والنائب العام يأمر بالتحقيق pic.twitter.com/e3s76L5Nd2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 10, 2021

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة واسعة على المستويين الرسمي والشعبي، وقالت أجهزة الأمن إنها تمكنت من تحديد هوية الطبيب المتهم وإن الواقعة حدثت بإحدى المستشفيات الخاصة.

وأعلن النائب العام المصري فتح تحقيق بخصوص مقطع الفيديو المتداول لمعرفة ملابسات القضية.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك إن الوزير خالد عبد الغفار أمر بفتح تحقيق في الواقعة “التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس”.

من جهتها عبرت هيئة نقابة الأطباء في مصر عن استيائها من الفيديو، مضيفة أنه سيتم إحالة المتهم إلى لجنة آداب المهنة.

ووصف الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام النقابة في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الحوارية، أمس الخميس، المقطع بالمهين حتى وإن كان على سبيل المزاح.

وطالب الناشطون بمحاسبة ومعاقبة الطبيب لتعمده إهانة الممرض ليكون رادعا لما بدر منه من “تدن أخلاقي وديني”.

وانتقد آخرون صمت نقابة التمريض وعدم تعليقها على الأمر، إذ إن المعتدى عليه هو أحد أفرادها.

واقعة إهانة رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس لممرض مسن في مستشفي خاص هو جزء بسيط من انعدام الاخلاق و الدين والرحمة ويجب سجنه وشطبه من نقابة الأطباء هو ومن كان يعاونه علي هذا الفعل المشين — محمد الديسطي (@yehia5yehia) September 10, 2021

عجيبه #مصر أم الدنيا والله !

رئيس قسم العظام في #مستشفي_عين_شمس إسمه #عمرو_خيري مصور بنفسة بمساعدة آخرين "تعذيبه وبهدلته وأمره أحد الممرضين كبار السن بالصلاة والسجود لكلب سيادته لمجرد معرفته إنه إتكلم في حق الكلب من ورا ظهره !!"

مشهد يعجزك وصفه أو تقييم جميع من ظهروا فيه ! pic.twitter.com/GDqGlk8aT1 — مسعد البربري | Albarbary (@Albarbary6) September 10, 2021

هو انا نفسي افهم حاجة هو الدكتور المجرم ده اللي اسمه عمرو خيري كان بيصور الواقعة دي ليه الناس بقت بتصور حجات وتنشرها وهي عارفة انها توديها السجن او هتقلب الدنيا — Καλόγερος (@Exmligy) September 10, 2021

وقال الطبيب عمرو خيري وهو أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية الطب بجامعة عين شمس، الذي يظهر في الفيديو، إنه تم فبركة جزء من المقطع ثم تم تسريبه لابتزازه ماليا.

وقال خيري إن الجزء الأخير من الفيديو الخاص بإجبار الممرض على السجود للكلب مفبرك وليس حقيقيا، مضيفا أن ما حدث هو واقعة ابتزاز يتعرض لها منذ أكثر من شهرين.

وأضاف خيري أنه تعرض لسرقة حسابه على تطبيق (واتسآب) على يد قراصنة إلكترونيين من أذربيجان، الذين استولوا على كل محتويات هاتفه المحمول من صور وفيديوهات ويساومونه للحصول على مبالغ مالية، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بوثائق تؤكد ما يقول.

#عمرو_خيري

ما رأيته وجع قلبي

طبيب يهين ويعذب ممرض لانه تكلم بشكل وحش عن كلب سيادته

مش كده وبس

ده بيأمره بالسجود والصلاه للكلب

اللي مش مصدق يروح يشوف الفيديوهات(مقدرتش انزلها)

هذا الطبيب لابد من محاسبته قانونيا

والله انه لا يستطيع التجرؤ على مدير المستشفى كما تجرأ على الله عزوجل — أيمن عمرN (@N00614870) September 10, 2021

الدكتور دا لازم ينفصل من المستشفي ويمنع من مزاوله المهنه و يفضل هو وكلبه في السجن في عنبر انفرداي لمده سنه ….. بيهين ممرض في عمر والده علشان كلب ….. https://t.co/1iArIu5UfX — أبو ملك ❤️ (@mohamedkamal393) September 10, 2021