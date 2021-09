قبل وفاتها بأيام.. أمريكية تتوسل لمتابعيها على “تيك توك” بشأن تلقي لقاح كورونا (فيديو)

وثقت أمريكية مصابة بفيروس كورونا توسلها لمتابعيها على تطبيق “تيك توك”، في محاولة لإقناعهم بالحصول على اللقاح المضاد للفيروس.

جاء ذلك قبل 9 أيام من وفاة ميغان ألكسندرا بلانكنبيلر (31 عامًا)، وأكدت على ضرورة تلقى اللقاحات بدون تأخير.

وقالت ميغان -من على فراش المرض- في رسالتها “ليس لدي الكثير من الطاقة للحديث، لذلك سأحاول أن أجعل هذا سريعا، لم أحصل على التطعيم، أنا لست ضد اللقاح. كنت أحاول فقط إجراء بحث وكنت خائفة”.

وأضافت “أعتقد أن الانتظار كان خطأ، ما كان يجب أن أنتظر، إذا كنت متأكدًا بنسبة 70% أنك تريد اللقاح فاذهب واحصل عليه، لا تنتظر اذهب واجلبه أملًا في حالة حصولك عليه ألا ينتهي بك الأمر في المستشفى مثلي”.

وبعد 9 أيام من نشر المقطع، الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة، قالت شقيقتها كريستينا في منشور عبر فيسبوك “أصدقائي! كما يعلم معظمكم، أنا إنسانة منطوية جدًا، ولكنني أطلب مساعدتكم في الدعاء لعائلتي وأختي الكبرى”.

وفي منشور آخر- حذفته في وقت لاحق- أعلنت وفاة أختها، وقالت “شكرًا لكم جميعا لتضامنكم مع عائلتي، أشعر بالحزن والانكسار لأنني أشارككم نبأ وفاة أختي الكبرى، لقد دُعيت إلى الجنة اليوم”.

وتابعت “كانت ميغان شخصية جميلة قدمت كل ما بوسعها لأي شخص محتاج، كانت نورًا لكل من حولها جالبة الفرحة لكل من التقوا بها، كانت محبوبة للغاية، وكانت أفضل أخت كبرى وصديقة يمكن لأي شخص أن يعرفها، لن يمر يوم من دون أن تكون في ذهني وفي قلبي”.

وتباينت آراء رواد منصات التواصل حول القصة، إذ أكد بعضهم على ضرورة تلقى اللقاح بشكل فوري، مشيرين إلى أنه يعد خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا الحالية.

This is one of those posts where I had to ask myself repeatedly “to retweet or not?” But it’s too important not to, so here goes. This woman gives health tips from her death bed. She was not vaxxed. And she’s no longer alive. Make good choices, friends. Stay safe. https://t.co/0fUpvybQq6

في حين، تمسك آخرون بنظرية المؤامرة وتطرقوا إلى اعتبارها دعاية مجانية لشركات الأدوية من أجل زيادة مبيعات اللقاحات، وفق وصفوه بـ”النظام العالمي الجديد”، على حد تعبيرهم.

She was 31 years old. Around my own age and most of yours. I urge everyone to get vaccinated YESTERDAY. Most of you don't know what goes down with this virus in the hospital. I'm telling you what I told you last year: YOU DO NOT WANT TO KNOW NOR FIND OUT FIRSTHAND.

GET VAXXED! https://t.co/YLGDmf4frA

— Jamie (@tsukicakes89) September 10, 2021