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الأخبار|تركيا

شاهد: أم تلقي بطفلتها الرضيعة من الطابق الرابع لإنقاذها من حريق

11/9/2021-|آخر تحديث: 11/9/202104:11 PM (مكة المكرمة)

في لحظة فزع حقيقي، ألقت أم تركية بطفلتها ذات العامين من شرفة المنزل بالطابق الرابع على بطانية يحملها الجيران أسفل العمارة، لتنقذها من حريق اشتعل بالبناية.

وبعدها ألقت بنفسها على ذات البطانية بعد أن اطمأنت على سلامة ابنتها أولًا بحسب مقطع فيديو سجله أحد الأشخاص بهاتفه.

وعندما سقطت الأم على الأرض أصيبت بكسور متفرقة في جسدها ونقلت إلى المستشفى من قبل الفرق الطبية التي جاءت إلى مكان الحادث، وخضعت لعملية جراحية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان حريق قد اندلع في مبنى سكني مكون من 5 طوابق في مدينة أفيون قرة حصار غربي تركيا نتيجة ماس كهربائي مما أدى إلى انتشار النيران على نحو سريع وهروب السكان إلى خارج المبنى.

وقامت فرق الإنقاذ بإجلاء سكان المبنى الآخرين المحاصرين، بينما خرج 5 اشخاص تضرروا من الدخان من المستشفيات بعد علاجهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية

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