أربعة عوامل تزيد من خطر إصابة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بفيروس كورونا مرة أخرى

عادت إصابات فيروس كورونا للارتفاع من جديد، فبعدما انخفضت أرقام المصابين مع انتشار التطعيم في دول العالم، غير المتحور دلتا المعادلة، وفرضت بعض الدول الإغلاقات والإجراءات القاسية من جديد لمنع انتشار الفيروس بشكل كبير.

وتفيد التقارير الصحية أنه بعد أسبوعين من جرعة لقاح كوفيد-19 الثانية، سيكون تأثير التطعيم في أعلى مستوياته، فإذا أصبت بفيروس كورونا بعد ذلك، فمعناه أنك أحد المصابين بـ”العدوى الخارقة”.

بشكل عام، فإن “العدوى الخارقة” مشابهة للعدوى العادية لفيروس كورونا عند الأشخاص غير المطعمين – ولكن هناك بعض الاختلافات. إليك ما يجب البحث عنه إذا كان لديك كلتا الضربتين.

وفقًا لدراسة أعراض كورونا، فإن الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا للعدوى الخارقة هي الصداع وسيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق وفقدان الرائحة. بعض هذه الأعراض هي نفسها التي يعاني منها الأشخاص الذين لم يأخذوا اللقاح. إذا لم يتم تطعيمك، فإن ثلاثة من الأعراض الأكثر شيوعًا هي أيضًا الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

ومع ذلك، فإن أكثر الأعراض شيوعًا عند غير الملقحين هي الحمى والسعال المستمر. يصبح هذان العرضان “الكلاسيكيان” لفيروس كورونا أقل شيوعًا بمجرد تلقيك اللقاح.

وقد وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من “العدوى الخارقة” هم أقل عرضة بنسبة 58٪ للإصابة بالحمى مقارنة بالأشخاص غير المحصنين.

كما أن الأشخاص الذين تم تلقيحهم أقل عرضة لدخول المستشفى إذا أصيبوا بـفيروس كورونا، ومن المحتمل أيضًا أن تكون لديهم أعراض أقل خلال المراحل الأولى من المرض ويقل احتمال إصابتهم بـالفيروس لفترة طويلة، كما ذكر موقف “ذا كونفرسيشن”.

سيدة أمريكية حامل في الأسبوع 35 تتلقى لقاح فايزر-بيونتك بإحدى الصيدليات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية (رويترز)

ما الذي يرفع المخاطر؟

في المملكة المتحدة، وجدت الأبحاث أن 0.2٪ من السكان – أو شخصًا واحدًا من بين كل 500 شخص – يتعرضون “للعدوى الخارقة” بمجرد تلقيحهم بالكامل. لكن ليس كل شخص في نفس المخاطر. يبدو أن أربعة أشياء تساهم في مدى حمايتك بالتطعيم.

1. نوع اللقاح

الأول هو نوع اللقاح المحدد الذي تلقيته، وتقليل المخاطر النسبية الذي يقدمه كل نوع. الحد من المخاطر النسبية هو مقياس لمدى تقليل اللقاح من خطر إصابة شخص ما بفيروس كورونا مقارنة بشخص لم يتم تطعيمه.

وجدت التجارب السريرية أن لقاح موديرنا قلل من خطر إصابة الشخص بأعراض كورونا بنسبة 94٪ ، بينما قلل لقاح فايزر هذا الخطر بنسبة 95٪، وكان أداء لقاحا جونسون أند جونسون وأسترازينكا أقل جودة، حيث قلل من هذا الخطر بحوالي 66٪ و 70٪ على التوالي.

2. الوقت منذ التطعيم

هذه الأرقام لا ترسم الصورة الكاملة، حيث أصبح من الواضح بشكل متزايد أن طول الفترة الزمنية منذ التطعيم مهم أيضًا وهو أحد أسباب تزايد حدة الجدل حول التطعيمات المعززة.

وتشير الأبحاث الأخيرة، إلى أن حماية لقاح فايزر تتضاءل خلال الأشهر الستة التالية للتلقيح.

3. المتغيرات

عامل مهم آخر هو نوع الفيروس الذي تواجهه، حيث تم حساب الانخفاض في المخاطر أعلاه إلى حد كبير عن طريق اختبار اللقاحات ضد الشكل الأصلي للفيروس التاجي.

ولكن عند مواجهة المتحور ألفا، فإن البيانات القادمة من “الصحة العامة في إنجلترا” تشير إلى أن جرعتين من لقاح فايزر تصبحان أقل حماية، وتصل النسبة إلى 93٪ وقد ينخفض مستوى الحماية أكثر من ذلك إلى 88 ٪.

4. جهاز المناعة الخاص بك

من المهم أن تتذكر أن الأرقام الواردة أعلاه تشير إلى متوسط ​​الحد من المخاطر عبر مجموعة سكانية. ستعتمد المخاطر الخاصة بك على مستويات المناعة الخاصة بك وعوامل أخرى خاصة بالشخص (مثل مدى تعرضك للفيروس، والذي قد تحدده وظيفتك).

تقل اللياقة المناعية عادة مع تقدم العمر. قد تؤدي الحالات الطبية طويلة الأمد أيضًا إلى إضعاف استجابتنا للتطعيم. لذلك، قد يكون لدى كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة مستويات أقل من الحماية التي يسببها اللقاح ضد كوفيد-19، أو قد يرون حمايتهم تتضاءل بسرعة أكبر.

هل أنت بحاجة للقلق؟

لا تزال اللقاحات تقلل بشكل كبير من فرص إصابتك بـكوورنا، كما أنها تحمي بدرجة أكبر وتعزز من الاستشفاء وتقلل من فرص الموت.

ومع ذلك، فإن الأمر يتعلق برؤية حالات “العدوى الخارقة”، والقلق هو أنها قد تزداد إذا انخفضت حماية اللقاح، كما هو متوقع، بمرور الوقت. ومن ثم، فإن الحكومات تخطط لإعطاء جرعة معززة لأولئك الأكثر ضعفا، وتدرس أيضًا ما إذا كان ينبغي إعطاء المعززات على نطاق أوسع.