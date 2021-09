أبحاث أمريكية: لقاحات كورونا تقلل خطر الوفاة 11 مرة ومودرنا الأكثر فعالية ضد المتحور دلتا

أكدت السلطات الصحية الأمريكية أن خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا ينخفض “11 مرة” واحتمال نقل المصابين إلى المستشفيات “عشر مرات” في أوساط الأشخاص الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة.

جاءت تلك البيانات من ثلاثة أبحاث جديدة نشرتها مراكز ضبط الأمراض في الولايات المتحدة، وأكدت جميعها على فعالية اللقاحات في منع حدوث مضاعفات شديدة حال الإصابة بالوباء.

ولأسباب لا تزال غير مفهومة بشكل جيد، تشير البيانات إلى أن لقاح مودرنا وفر درجة أعلى من الوقاية في ظل انتشار المتحورة دلتا.

وقالت مديرة مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها للصحفيين أمس الجمعة “كما أظهرنا في دراسة تلو الأخرى، اللقاحات فعالة”.

#COVID19 vaccines offer protection against COVID-19-related hospitalization & emergency department and urgent care visits, even with the rise of #DeltaVariant , a new @CDCMMWR finds. Vaccination provides strong protection against severe COVID-19 illness. https://t.co/fQRCukdsxQ pic.twitter.com/XBorngQWvb

وبحثت الدراسة الأولى مئات آلاف الحالات في 13 منطقة بأمريكا من 4 أبريل/نيسان وحتى 19 يونيو/حزيران وهي الفترة التي سبقت هيمنة المتحورة دلتا. وقارنت الدراسة ذلك، بالفترة ما بين 20 يونيو/حزيران و17 يوليو/تموز.

وبين الفترتين، ارتفع احتمال إصابة الشخص الملقح بدرجة ضئيلة “من 11 مرة أقل عرضة للإصابة مقارنة بغير المحصن إلى خمس مرات”.

وبقيت الحماية من تطور الحالة إلى حد يستدعي نقل المريض إلى المستشفى والوفاة أكثر استقرارًا، لكنها تراجعت أكثر في أوساط الأشخاص البالغين 65 عامًا فما فوق مقارنة بالأصغر سنًا.

وتجري مراكز ضبط الأمراض تقييمًا بشأن الحاجة إلى جرعات معززة، ويرجح بأن المسنين سيكونون أول من يتلقاها بينما تبدأ إدارة بايدن إطلاقها في وقت لاحق هذا الشهر.

New @CDCMMWR finds mRNA #COVID19 vaccines offer protection to help prevent hospitalization from COVID-19 for veterans at VA medical centers, even during #DeltaVariant’s rapid spread. Everyone 12 years & older should get a COVID-19 vaccine. Read more: https://t.co/TzIoGckvve pic.twitter.com/ggpuh5Vchz

— CDC (@CDCgov) September 10, 2021