“الملعقة” تتصدر مسيرات “جمعة الحرية” في الأقصى ونابلس (فيديو)

تداولت منصات فلسطينية مقاطع فيديو وصور كانت “ملعقة الطعام” تتصدر المشهد فيها خلال مسيرات التضامن مع الأسرى، الجمعة، بالمسجد الأقصى ومواجهات جبل صبيح في نابلس.

ورفع مشاركون بباحات الأقصى ملعقة طعام مغلفة بالعلم الفلسطيني في وجه قوات الاحتلال ورددوا شعارات مثل “ارفع ايدك” و”الموت ولا المذلة” نصرة للأسرى داخل سجون الاحتلال.

مشهد من مسيرة التضامن مع الأسـ.ـرى في باحات الأقصى ظهر اليوم .. رفع "ملعقة" مغلفة بعلم فلسطين بوجه جنود الاحتلال الذين قمعوا هذه المسيرة بالقوة تصوير: رامي الخطيب pic.twitter.com/dULBNl7miy — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 10, 2021

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى لتفريق المسيرة التي تجمعت بعد صلاة الجمعة.

ودعت فصائل فلسطينية إلى اعتبار، اليوم الجمعة، “يوم غضب فلسطيني” ضد الاحتلال بسبب انتهاكاته بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بعد فرار 6 أسرى من سجن جلبوع الإسرائيلي.

"يا أسـ.ـير سير سير .. إحنا معاك عالتحرير" هتافات الشبان دعما للأس.ـرى في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/BV71K2BRs2 — #القدس_ينتفض 🥄🇵🇸 (@MyPalestine0) September 10, 2021

شاهد| مواجهاتٌ في باب الزاوية بالخليل نصرةً للأسرى. تصوير: ساري جرادات pic.twitter.com/lowzGd8REY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 10, 2021

وفي جبل صبيح جنوب نابلس رفع متظاهرون ملعقة الطعام خلال المواجهات مع قوات الاحتلال للتأكيد على فخرهم بالأسرى الستة الذين نفذوا عملية “انتزاع الحرية” من سجن جلبوع والاستهزاء بالاحتلال.

وتكررت المواجهات في بلدة بيت أُمّر إلى الشمال من مدينة الخليل وبلدة كفر قدوم (شرق قلقيلية) فيما أشعل شبان النار في إطارات مطاطية ورشقوا الجنود بالحجارة.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بلدة عرابة في جنين واعتقلت 3 أشقاء للأسير محمود عارضة، الذي كان من بين الأسرى الذين نفذوا العملية، وذلك بعد يومين من اعتقال شقيقين آخرين.

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة (بير الباشا) في جنين واعتقلت شقيق الأسير يعقوب قادري أحد الفارين الستة.

مواجهات عنيفة يشهدها جبل صبيح الآن في بلدة بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/ne4h5QdzB2 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) September 10, 2021

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن 40 فلسطينياً أصيبوا بجراح وبحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات منددة بالإجراءات بحق الأسرى في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح بيان الجمعية أن من بين الإصابات 6 بالرصاص المعدني، و30 بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى إصابة بالسقوط، وواحدة بقنبلة غاز بشكل مباشر، واثنتين بالإغماء.

شاهد| اندلاع مواجهات قرب مسجد بلال بن رباح شمال مدينة #بيت_لحم. pic.twitter.com/AgZlLZVEFN — صوت الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) September 10, 2021

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال جولة تفقدية في معسكر سالم العسكري (شمال جنين) إن “هناك عمليات بحث مكثفة عن الأسرى الفارين من سجن جلبوع، في النهاية سنضع أيدينا على الفارين من السجون”.

وأضاف غانتس أن التعاون مع السلطة الفلسطينية مستمر وأنه يجب إلقاء القبض على الأسرى الفارين دون الإخلال بالتوازنات الأخرى.