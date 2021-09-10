الجزيرة مباشر ترصد أضرار السيول في ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر الأضرار الكبيرة التي تسببت بها السيول والأمطار بمنطقة (جـودة) بمحلية الجبلين التابعة لولاية النيل الأبيض جنوبي السودان.

واجتاحت سيول جارفة المنطقة وأوقعت بها خسائر مادية جسيمة تمثلت في تدمير أكثر من 53 قرية دمارا كاملا، إضافة إلى خسائر بشرية تمثلت في وفاة شخصين.

وتجولت كاميرا المباشر بالقارب -وهو الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا بسبب غمر المياه للمنطقة برمتها- ورصدت آثار الدمار الكبير في المنطقة الذي طال كل بيوت المنطقة.

وقال أحد أهالي المنطقة المتضررة “الناس فقدوا كل شيء، الأموال والزراعة والبيوت وخرجوا فقط بملابسهم التي يلبسونها بعد أن داهمتهم السيول والأمطار”.

وقال أحد المتطوعين إن الوضع كارثي بالنسبة للأهالي الذين فقدوا كل ما يملكون وباتوا في العراء دون غذاء أو مأوى وهم في حاجة كبيرة لمواد الإغاثة.

وناشد السلطات المحلية والاتحادية ضرورة إغاثة المتضررين المعزولين في المنطقة الآن، وأكد أن الناس في حاجة ماسة لتوفير الغذاء والدواء وغيرها من المعينات.

وضع كارثي

كان المدير التنفيذي لمحافظة الجبلين بولاية النيل الأبيض أعلن عن تضرر أكثر من 15 ألف نسمة في منطقة جودة جراء الفيضانات والسيول، واصفا الوضع بـ”الكارثي”.

وأكد أن الوضع الإنساني بمنطقة جودة التي اجتاحتها السيول والفيضانات كارثي وفوق طاقة وإمكانيات المنطقة، مشيرا إلى أن عدد الأسر التي تضررت يبلغ أكثر من 1800 أسرة، ويحتاجون لتدخل إنساني عاجل.

وتشهد أكثر من 53 قرية بالجزء الجنوبي الشرقي في جودة وضعا صعبا جراء السيول التي أدت لانهيار المباني ونفوق أعداد كبيرة من المواشي وتلف المساحات الزراعية.

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الخميس، عن تضرر أكثر من 102 ألف شخص من السيول والأمطار وانهيار 20 ألفا و400 منزل كليا وجزئيا منذ بداية موسم الأمطار بالسودان.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير”هطلت أمطار غزيرة ومفاجئة حتى الآن في 13 ولاية من أصل 18 ولاية، وتضرر أكثر من 102 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد من الأمطار والفيضانات”.

نهر الدندر يتجاوز منسوب الفيضان ب26 سم، وقطاع مروي دنقلا يشهد إرتفاعاً في حدود 4 سم https://t.co/HPQy4tKE87 #سونا #السودان pic.twitter.com/d9MvmDyUG2 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 9, 2021

وأشار التقرير إلى تدمير 5 آلاف و500 منزل بالكامل، وتضرر جزئي لنحو 14 ألف و900 منزل، وحدوث خسائر في عدد من البنى التحتية العامة والأراضي الزراعية.

وتسببت السيول والفيضانات حتى الآن في وفاة 35 شخصا، مقارنة بـ138 العام الماضي، وفق أحدث حصيلة حكومية.

وسنويًا، يستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان، من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/ تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار غزيرة في حين تواجه البلاد خلال هذه الفترة فيضانات وسيول واسعة.