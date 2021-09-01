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مساعد مدير مطعم أمريكي ينزع حجاب موظفة مسلمة (فيديو)

أحد فروع سلسلة المطاعم التي حدثت فيها الواقعة (ويكيبيديا)
أحد فروع سلسلة المطاعم التي حدثت فيها الواقعة (ويكيبيديا)
1/9/2021-|آخر تحديث: 1/9/202107:59 PM (مكة المكرمة)

تعرضت أريج سعيفان (19 عاما) -وهي أمريكية من أصل فلسطيني- إلى اعتداء من مساعد مدير أحد المطاعم التي تعمل فيها بولاية كانساس الأمريكية.

وسبق الاعتداء مطالبة مساعد المدير لها برؤية شعرها في مناسبات عدة، إلا أنها لم تستجب.

وقالت أريج “جاء من خلفي ونزع حجابي. ليس لدي أي فكرة حقا عما يمكن أن يجعل شخصا ما يفعل ذلك. كان يضحك كما لو كان شيئا طريفا”، وأضافت “شعرت بالصدمة”.

من جانبه، قال رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في كانساس موسى البيومي “الإجبار على خلع الحجاب كما لو أنك أجبرت امرأة أخرى على المشي عارية في الشارع”.

وأضاف “الحجاب تعبير عن الحياء للمرأة المسلمة. الإجبار على خلع الحجاب أمر مهين. نحتاج إلى التأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى لأي شخص آخر”.

وردت إدارة سلسلة المطاعم على لسان متحدثة باسمه قالت “الشركة لديها سياسة عدم التسامح مطلقا مع التمييز من أي نوع، وقد أنهينا خدمات الموظف المعني منذ ما يقرب من أسبوعين بعد إجراء تحقيق شامل”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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