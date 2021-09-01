مصر توقع عقد أول خط سكك حديدية كهربائية بـقيمة 70 مليار جنيه

أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء توقيع عقد بقيمة 4.45 مليارات دولار (70 مليار جنيه) لتشييد أول خط سكك حديدية كهربائي فائق السرعة يربط ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان أن العقد الذي وقعته الهيئة القومية للأنفاق مع كونسورتيوم يضم شركات سيمنس موبيلتي وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب يشمل التصميم والتنفيذ والصيانة لخطط السكك الحديدية لمدة 15 عاما.

ويشمل الخط البالغ طوله 660 كيلو مترا خطا رئيسيا مصمما لنقل ما يزيد عن 30 مليون مسافر سنويا وكذلك خطا للشحن.

وتستهدف مصر إنشاء ثلاثة خطوط متكاملة بإجمالي أطوال 1825 كم.

وأشار البيان إلى أن القطار الكهربائي سيربط بين ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وميناءي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط.

وتابع البيان: القطار السريع سيتم تنفيذه في مصر لأول مرة ويتميز بسعة نقل أكبر ما يقلل الازدحام المروري ويحقق أمانا أعلى للركاب.

وتملك مصر شبكة كبيرة من خطوط السكك الحديدية وتعاني من انخفاض الاستثمارات الموجه للقطاع وسط تكرار الحوادث.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح من قبل بعدم وجود تمويل كاف لتطوير مرفق السكك الحديدية.

وبحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ عدد حوادث القطارات 1863 حادثة عام 2019 مقابل 2044 حادثة عام 2018، بينما زاد معدل قسوة حوادث القطارات إلى 42.4 متوفى/100 مصاب عام 2019 مقابل 34.3 متوفى/100 مصاب عام 2018.

وكانت أكبر حالات حوادث القطارات هي اصطدام المركبات ببوابات المنافذ (المزلقانات) حيث بلغت 1641 حادثة عام 2019 بنسبة 88.1٪ من إجمالي حوادث القطارات.