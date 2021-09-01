البث الحي
الأخبار|مصر

مصر توقع عقد أول خط سكك حديدية كهربائية بـقيمة 70 مليار جنيه

مراسم توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (مواقع إلكترونية)
مراسم توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (مواقع إلكترونية)
1/9/2021

أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء توقيع عقد بقيمة 4.45 مليارات دولار (70 مليار جنيه) لتشييد أول خط سكك حديدية كهربائي فائق السرعة يربط ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان أن العقد الذي وقعته الهيئة القومية للأنفاق مع كونسورتيوم يضم شركات سيمنس موبيلتي وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب يشمل التصميم والتنفيذ والصيانة لخطط السكك الحديدية لمدة 15 عاما.

ويشمل الخط البالغ طوله 660 كيلو مترا خطا رئيسيا مصمما لنقل ما يزيد عن 30 مليون مسافر سنويا وكذلك خطا للشحن.

وتستهدف مصر إنشاء ثلاثة خطوط متكاملة بإجمالي أطوال 1825 كم.

وأشار البيان إلى أن القطار الكهربائي سيربط بين ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وميناءي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط.

وتابع البيان: القطار السريع سيتم تنفيذه في مصر لأول مرة ويتميز بسعة نقل أكبر ما يقلل الازدحام المروري ويحقق أمانا أعلى للركاب.

وتملك مصر شبكة كبيرة من خطوط السكك الحديدية وتعاني من انخفاض الاستثمارات الموجه للقطاع وسط تكرار الحوادث.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح من قبل بعدم وجود تمويل كاف لتطوير مرفق السكك الحديدية.

وبحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ عدد حوادث القطارات 1863 حادثة عام 2019 مقابل 2044 حادثة عام 2018، بينما زاد معدل قسوة حوادث القطارات إلى 42.4 متوفى/100 مصاب عام 2019 مقابل 34.3 متوفى/100 مصاب عام 2018.

وكانت أكبر حالات حوادث القطارات هي اصطدام المركبات ببوابات المنافذ (المزلقانات) حيث بلغت 1641 حادثة عام 2019 بنسبة 88.1٪ من إجمالي حوادث القطارات.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الألماني

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الألماني

باحث: التنسيق الأمني بين طالبان وأمريكا قائم قبل دخول كابل وسيستمر (فيديو)

أستاذ العلوم الأمنية والاستراتيجية عمر عاشور (الجزيرة مباشر)

خبير: بايدن أظهر انهزاما نفسيا في محاولة تبرير سحب القوات الأمريكية (فيديو)

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

الاحتلال يرفع قيودا فرضها على غزة مع معركة سيف القدس

معبر كرم أبو سالم في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد تسليم “أقنجي” للجيش التركي.. تعرف على “عبقري المسيرات” سلجوق بيرقدار

المهندس والطيار التركي سلجوق بيرقدار (صحف)

مع الحكيم.. تعرف على فوائد الشاي الأخضر (فيديو)

يعد الشاي المشروب الثاني الأكثر استهلاكا في العالم بعد الماء

أفغانستان.. إليك حقيقة فيديو إعدام طالبان شخصا بواسطة طائرة

مسلحو حركة طالبان في مطار العاصمة الأفغانية (رويترز)

رصد التسرب النفطي في ميناء بانياس الذي ينتشر باتجاه قبرص

رصد التسرب النفطي في ميناء بانياس (مواقع التواصل)