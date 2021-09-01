في حدث نادر.. أنثى فيل تضع توأمين في سريلانكا (فيديو)

قالت سلطات الحياة البرية في سريلانكا إن أنثى فيل وضعت توأمين، أمس الثلاثاء، وهو حدث لم يتكرر منذ نحو 80 عاما.

وكشف متحدث باسم مركز (بيناوالا) لرعاية الأفيال أن أنثى الفيل سورانجي (25 عاما) وضعت التوأمين الذكرين في المركز الواقع في تلال بوسط البلاد.

وباندو (17 عاما) أب التوأم الوليد هو أيضا نزيل في المركز الذي أقيم لرعاية الأفيال.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها محطة محلية “توأم الفيل” وهما يقفان بجوار أمهما ويلتهمان أوراق الشجر.

وقال خبراء الأفيال في سريلانكا إن آخر مرة وضعت فيها أنثى فيل مستأنسة توأمين في البلاد، عام 1941.

وتأسس مركز بيناوالا، وهو واحد من أكبر مناطق الجذب السياحي في سريلانكا، عام 1975 لرعاية الأفيال البرية التي تحتاج للإنقاذ أو العلاج من الإصابات.

وهناك نحو 7 آلاف و500 من الأفيال البرية في سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.