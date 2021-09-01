شاهد: الجزيرة مباشر ترصد الإجراءات الأمنية على الحدود التركية الإيرانية

قال مصدر بوزارة الداخلية التركية للجزيرة مباشر إن تركيا خططت لبناء جدار حدودي أمني بطول 242 كيلومترا على حدودها مع إيران، إذ تم الانتهاء بالفعل من 156 كيلومترا، ويتوقع أن ينتهي كامل الجدار قبل نهاية هذا العام.

وأوضح المصدر للجزيرة مباشر أن هذا الجدار الأمني يشمل جدار خرساني وأسلاك شائكة وطريق للدوريات وأضواء كاشفة وطائرات بدون طيار وكاميرات مراقبة متطورة ترصد الأجسام على بعد 10 آلاف متر، وتستطيع تحديد هوية الشخص على بعد 4 آلاف متر.

وأضاف أن من ضمن وسائل حماية الحدود مع إيران بناء 198 برج مراقبة إلكتروني بدون إنسان، يعمل بالطاقة الشمسية تم الانتهاء من 189 برجاً منها، وأكد أن هذه الأبراج الإلكترونية تستطيع رصد حركة التهريب والهجرة غير الشرعية وإبلاغ الدوريات بشكل فوري.

وحول إجمالي ما تم إنجازه من بناء الجدار الأمني على الحدود مع كل من إيران وسوريا والعراق واليونان وبلغاريا، أكد أن تركيا أنهت 993 كيلومترا على طول الحدود التركية البرية مع هذه الدول.

وقال المصدر إن السلطات التركية تمكنت من القبض على 4282 مهربا خلال عام 2020 وعلى 4261 مهربا منذ بداية العام الجاري.





وكذلك تم توقيف 505 آلاف و375 مهاجرا غير نظامي خلال العام الماضي، وتوقيف 280 ألفا و374 مهاجرا غير نظامي منذ بداية العام الجاري، بحسب المصدر نفسه.

وكانت المعارضة التركية قد اتهمت الحكومة بإهمال السيطرة على المنطقة الحدودية، ما يؤدي إلى إغراق تركيا باللاجئين الأفغان، زاعمة أن عدد الأفغان الذين عبروا الحدود 800 ألف شخص، في حين رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق مؤكدًا أن العدد أقل من 300 ألف على أقصى تقدير.