سفير البحرين لدى إسرائيل يتسلم مهامه في تل أبيب (صور)

وصل السفير البحريني إلى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، اليوم الثلاثاء، إلى تل أبيب، لتسلم مهامه الرسمية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) “وصل سفير البحرين لدى إسرائيل إلى تل أبيب”.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجلاهمة، عبر تويتر: “يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي أول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل”.

وأضاف باللغات العربية والعبرية والإنجليزية: “يشرفني أن أكون جزءًا من تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى للتعايش السلمي مع جميع الدول”.

حدث تاريخي مهم تشاركني فيه زوجتي، سعيدون جدا بالثقة الملكية السامية. pic.twitter.com/A0oQm91LBl — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021

وباللغتين العبرية والعربية، علّق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، عبر تويتر، مخاطبًا السفير البحريني: “مرحبا بك في إسرائيل”.

ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت البحرين تعيين الجلاهمة أول سفير لها لدى تل أبيب، وأدى الأخير في 29 مايو/أيار الماضي، اليمين القانونية أمام الملك البحريني.

وفي 30 من مارس/ آذار الماضي، أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

والجلاهمة هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2009 و2013.

وبوصوله، يصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

وعينت إسرائيل، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، إيتاي تاغنر، قائما بأعمال سفارتها لدى العاصمة البحرينية المنامة.

تفاعلات

وأثار إعلان وصول السفير البحريني إلى تل أبيب لتسلم مهامه تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي العربية والإسرائيلية.

ووصفت وكالة الأنباء البحرينية وصول السفير الجلاهمة إلى إسرائيل لتسلم مهامه بأنه سيمثل “دورًا مركزيًا وخطوة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين”.

سفير مملكة البحرين المعين لدى دولة إسرائيل يصل إلى مدينة تل أبيبhttps://t.co/bIgWPTgtQ0 — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) August 31, 2021

وتداول صحفيون ووسائل إعلام إسرائيلية مجموعة من الصور التي توثق اللحظات الأولى لوصول الجلاهمة إلى تل أبيب.

ووصف مغردون بحرينيون وعرب وصول الجلاهمة إلى إسرائيل بأنه “يوم أسود” في تاريخ البحرين ودبلوماسيتها.

اليوم سيكون يوماً أسوداً آخراً في تاريخ #البحرين حيث يصل خالد الجلاهمة للفلسطين المحتلة؛ ليكون سفيراً للبحرين في كيان العدو الإسرائيلي؛ هذا السفير لا يمثل أبناء البحرين وإنما يمثل سلطة مارقة دخلت في مضمار التطبيع بإملاءات خارجية وأهداف خاصة بها وغير وطنية. pic.twitter.com/sdhYG8Zoyb — Abdul Ghani Al-Khanjar (@AKHANJAR) August 31, 2021

من جهته، رحب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، بالسفير البحريني قائلا: “نرحب أجمل ترحيب بسعادة السفير خالد الجلاهمة ونتطلع قدما ومن دون أي شك إلى فترة مثمرة بصفته سفيرا لمملكة البحرين في إسرائيل”.

مدير عام وزارة الخارجية الون اوشبيز 🇮🇱: نرحب بك اجمل ترحيب سعادة السفير خالد الجلاهمة ونتطلع قدما وبدون اي شك ، الى فترة مثمرة بصفتك سفيرا لمملكة البحرين في إسرائيل، تتطور فيها العلاقات بين البلدين. https://t.co/cxERfg6aDz — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 31, 2021

ووصف حساب إسرائيل بالعربية -التابع للخارجية الإسرائيلية- الزيارة بأنها “صفحة جديدة في العلاقات بين إسرائيل والبحرين”.

صفحة جديدة في العلاقات بين اسرائيل والبحرين . نرحب بسعادة السفير خالد الجلاهمة وعقيلته. حللتما اهلا ووطأتما سهلا في تل ابيب. 🇧🇭🇮🇱 https://t.co/qvPqXhAH1A — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 31, 2021

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والبحرين في واشنطن اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب، علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

نقول للجلاهمة أنت تمثل نفسك ومن أرسلك فقط ولا تمثل البحرين، وشعب البحرين منك بريء وشرعيتك كشرعية الكيان الصهيوني الذي لم ولن يعترف بها البحرينيون حتى زوال هذا الاحتلال #البحرين ستبقى لجانب الفلسطينيين وتطبيعكم خيانة وعار#التطبيع_خيانة — Hussain Aldaihi (@Haldaihi) August 31, 2021

بعد السفير الإماراتي لدى الصهاينة يصل #خالد_الجلاهمة أول سفير لمملكة #البحرين لدى الكيان الصهيوني. بخضوعها المُذل للعدو الصهيوني لم تحصل #الإمارات و #البحرين على أي شيء سوى موقف مُهين وفي المقابل حصل الصهاينة على كل مايريدون وأكثر. يا للعــار …! pic.twitter.com/5utBpPetmj — محمد اليحيا (@mo7ammadalyahya) August 31, 2021

خنجر جريمة التطبيع يغرس في ظهر الإرادة الشعبية قبل فلسطين؛ لأن البحرينيين لا يعتبرون للتطبيع مع كيان الإحتلال سوى خيانة موصوفة #بحرينيون_ضد_التطبيع #التطبيع_خيانة #الوفاق #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/Rm3ro0s33a — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) August 31, 2021

Welcome to Israel – Ambassador Khaled Yusuf Al Jalahama – first Ambassador of Bahrain to Israel – 🇮🇱 🇧🇭 pic.twitter.com/AzdeLfezBs — Gil Haskel 🇮🇱 (@GilHaskel) August 31, 2021

أعتقد أن وصول سفير #البحرين إلى تل أبيب سيكون له انعكاسات على انتعاش أسعار النفط والغاز وحلول عالمية لأزمة الغذاء والماء وقد نشهد نهاية للحرب في اليمن والسلام بين الكوريتين وظهور تحالف سياسي واقتصادي يهدد الولايات المتحدة والصين وروسيا معًا. أتمنى ما نسيت شيء.. #غربال — Adel Marzooq عادل مرزوق (@adelmarzooq) August 31, 2021

🇮🇱🇧🇭#عاجل

سفير #البحرين الجديد لدى إسرائيل السيد خالد يوسف الجلاهمة وصل إلى إسرائيل قبل لحظات. سعادة السفير @BahrainAmbIsr

أهلاً وسهلاً بكم في إسرائيل ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في أداء هذا المنصب المهم🌹🇮🇱🇧🇭 pic.twitter.com/xnR8Cmdpnx — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 31, 2021

كان ممكن أفهم فكرة التطبيع لو حصل مكاسب ليك من وراه فيما يخص القضية الأساسية اللي خلقت أزمة من البداية مع #إسرائيل ألا وهي القضية الفلسطينة، إنما تطبيع بدون أي مكاسب ده اسمه هزيمة وملهاش مسمى تاني.#فلسطين https://t.co/BBVMiCZY3J — Mirsal (@__Mirsal) August 31, 2021