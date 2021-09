سفير البحرين لدى إسرائيل يتسلم مهامه في تل أبيب (صور)

وصل السفير البحريني إلى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، اليوم الثلاثاء، إلى تل أبيب، لتسلم مهامه الرسمية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) “وصل سفير البحرين لدى إسرائيل إلى تل أبيب”.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجلاهمة، عبر تويتر: “يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي أول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل”.

وأضاف باللغات العربية والعبرية والإنجليزية: “يشرفني أن أكون جزءًا من تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى للتعايش السلمي مع جميع الدول”.

وباللغتين العبرية والعربية، علّق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، عبر تويتر، مخاطبًا السفير البحريني: “مرحبا بك في إسرائيل”.

ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت البحرين تعيين الجلاهمة أول سفير لها لدى تل أبيب، وأدى الأخير في 29 مايو/أيار الماضي، اليمين القانونية أمام الملك البحريني.

وفي 30 من مارس/ آذار الماضي، أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

والجلاهمة هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2009 و2013.

وبوصوله، يصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

وعينت إسرائيل، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، إيتاي تاغنر، قائما بأعمال سفارتها لدى العاصمة البحرينية المنامة.

وأثار إعلان وصول السفير البحريني إلى تل أبيب لتسلم مهامه تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي العربية والإسرائيلية.

ووصفت وكالة الأنباء البحرينية وصول السفير الجلاهمة إلى إسرائيل لتسلم مهامه بأنه سيمثل “دورًا مركزيًا وخطوة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وتداول صحفيون ووسائل إعلام إسرائيلية مجموعة من الصور التي توثق اللحظات الأولى لوصول الجلاهمة إلى تل أبيب.

ووصف مغردون بحرينيون وعرب وصول الجلاهمة إلى إسرائيل بأنه “يوم أسود” في تاريخ البحرين ودبلوماسيتها.

من جهته، رحب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، بالسفير البحريني قائلا: “نرحب أجمل ترحيب بسعادة السفير خالد الجلاهمة ونتطلع قدما ومن دون أي شك إلى فترة مثمرة بصفته سفيرا لمملكة البحرين في إسرائيل”.

ووصف حساب إسرائيل بالعربية -التابع للخارجية الإسرائيلية- الزيارة بأنها “صفحة جديدة في العلاقات بين إسرائيل والبحرين”.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والبحرين في واشنطن اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب، علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

Welcome to Israel – Ambassador Khaled Yusuf Al Jalahama – first Ambassador of Bahrain to Israel – 🇮🇱 🇧🇭 pic.twitter.com/AzdeLfezBs

— Gil Haskel 🇮🇱 (@GilHaskel) August 31, 2021