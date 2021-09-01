زوجان يغامران ويعقدان زفافهما على قمة جبل ارتفاعه 6 آلاف متر (فيديو)

قرر الزوجان البوليفيان جوني باتشيكو وهايدي باكو عقد حفل زفافهما في مكان فريد من نوعه، حيث اختارا اللجوء إلى قمة جبل إليماني في مقاطعة لاباز غربي البلاد، والتي تغطيها الثلوج على ارتفاع أكثر من 6000 متر فوق مستوى سطح البحر.

وأظهر مقطع فيديو وثق رحلة صعود الزوجين إلى قمة الجبل باستخدام الحبال والخوذ وبمساعدة عدد من رجال الإنقاذ، حيث ظهرا بملابس الزفاف المعتادة وتحيط بهما الثلوج من كل جانب مع ظهور لأشعة الشمس الدافئة.

ووفقا لما قاله الزوج جوني -في تصريحات صحفية- فإن فكرة الزفاف على تلك القمة المرتفعة بدت مجنونة في البداية، لكنهما كانا مصممين على جعله حقيقة بطريقة ما.

وأضاف “من بين كل الجبال التي تسلقتها في بوليفيا، يمتلك إليماني شيئا سحريا، إنه يحتوي على شيء مثير للاهتمام، وهذا الشيء هو الذي يجذبك ويجبرك على القيام بالتسلق”.

وأوضح باتشيكو “كان قرارا جيدا، وأعتقد أنه أفضل مكان لأكون أقرب إلى الجنة وأقرب إلى الله، سيظل هذا الاحتفال بالنسبة لي حدثا لن يُنسى”.

من جانبها قالت الزوجة هايدي “لقد كان حلما أصبح حقيقة. بالنسبة لنا كزوجين سوف نتذكرهذا اليوم إلى الأبد”.

وأضافت قائلة إن “جبل إليماني يمثل بالنسبة لنا نحن البوليفيين رمزا دائما لحبنا ورباطنا معا”.