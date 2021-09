رويترز تكشف تفاصيل ما دار في المكالمة الأخيرة بين بايدن وأشرف غني

أظهر تفريغ لمكالمة هاتفية اطلعت عليه وكالة رويترز أن الاتصال الأخير بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأفغاني وقتها أشرف غني تضمن مناقشة المساعدات العسكرية والاستراتيجية السياسية وتنظيم المراسلات التكتيكية.

ولم يكن أي منهما مدركا ولا مستعدا للخطر الداهم على الأبواب ولا لأن تسقط البلاد بأكملها في يد حركة طالبان. وتحدث الرجلان وقتها لمدة نحو 14 دقيقة في 23 يوليو/ تموز الماضي.

وفي 15 من أغسطس/ آب الماضي، فر غني من القصر الرئاسي ودخلت طالبان إلى العاصمة كابل، ومنذ ذلك الحين فر عشرات الآلاف من الأفغان أو حاولوا الفرار وقتل 13 جنديا أمريكيًا وعشرات المدنيين الأفغان في هجوم انتحاري عند مطار كابول خلال عمليات إجلاء أمريكية عسكرية.

واطلعت رويترز على تفريغ للمكالمة واستمعت للتسجيل الصوتي للمحادثة الأصلية. وقدم مصدر – طلب عدم الكشف عن هويته بسبب عدم التصريح له بنشرها – المواد المكتوبة والمسموعة للوكالة.

