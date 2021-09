رصد التسرب النفطي في ميناء بانياس الذي ينتشر باتجاه قبرص

نشرت شركة (ماكسار) صور أقمار اصطناعية تركز على مصدر التسرب النفطي في ميناء بانياس السوري الذي ينتشر عبر البحر الأبيض المتوسط والساحل السوري باتجاه قبرص.

وتظهر الصور تجمع النفط حول مجموعة من صهاريج تخزين النفط في محطة توليد الطاقة في بانياس وانتشارها في البحر الأبيض المتوسط.

كما توضح الصور تجمع النفط حول مجموعة من صهاريج تخزين النفط في محطة توليد الطاقة في بانياس، ومن بينها صورة تستخدم مستشعر قياس الأعماق متعدد الأطياف يساعد في إبراز صورة الزيت على الماء.

وانتشرت بقع من زيت الوقود على طول شواطئ جبلة وبانياس في غربي سوريا، الأسبوع الماضي، بعد تسرب نفطي من أحد خزانات الوقود في محطة بانياس الكهربائية نتيجة تصدع.

وتداول ناشطون وصفحات محلية في بانياس وجبلة صورًا لبقع الوقود أظهرت مساحات كبيرة من الساحل مغطاة باللون الأسود، ووصولها إلى الشواطئ.

كانت حكومة النظام السوري أعلنت قبل أيام عن تسرب نفطي في أحد خزانات الوقود بمحطة بانياس الحرارية نتيجة تصدع أدى لتسرب كميات منه إلى البحر، وأعلنت السيطرة عليه لاحقاً.

ويعد هذا التسريب النفطي هو الثاني خلال أقل من ثلاثة أشهر، إذ انتشرت بقع نفطية واسعة على سواحل مدينة بانياس بريف طرطوس، في يونيو/حزيران الماضي، خلال إفراغ ناقلة نفط إيرانية حمولتها.

SAR data imagery by @sentinel_hub

Left: 2021-08-29

Right: 2021-08-30 (yesterday)

The sea current is pushing the bulk of the oil spillage towards the northwest, with northern Cyprus and Turkey in its line of trajectory. Some faint westbound traces are visible. cc @wammezz pic.twitter.com/GjJqkgIhlo

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) August 31, 2021