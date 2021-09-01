رصد التسرب النفطي في ميناء بانياس الذي ينتشر باتجاه قبرص

نشرت شركة (ماكسار) صور أقمار اصطناعية تركز على مصدر التسرب النفطي في ميناء بانياس السوري الذي ينتشر عبر البحر الأبيض المتوسط والساحل السوري باتجاه قبرص.

وتظهر الصور تجمع النفط حول مجموعة من صهاريج تخزين النفط في محطة توليد الطاقة في بانياس وانتشارها في البحر الأبيض المتوسط.

كما توضح الصور تجمع النفط حول مجموعة من صهاريج تخزين النفط في محطة توليد الطاقة في بانياس، ومن بينها صورة تستخدم مستشعر قياس الأعماق متعدد الأطياف يساعد في إبراز صورة الزيت على الماء.

تسرب نفطي

وانتشرت بقع من زيت الوقود على طول شواطئ جبلة وبانياس في غربي سوريا، الأسبوع الماضي، بعد تسرب نفطي من أحد خزانات الوقود في محطة بانياس الكهربائية نتيجة تصدع.

وتداول ناشطون وصفحات محلية في بانياس وجبلة صورًا لبقع الوقود أظهرت مساحات كبيرة من الساحل مغطاة باللون الأسود، ووصولها إلى الشواطئ.

كانت حكومة النظام السوري أعلنت قبل أيام عن تسرب نفطي في أحد خزانات الوقود بمحطة بانياس الحرارية نتيجة تصدع أدى لتسرب كميات منه إلى البحر، وأعلنت السيطرة عليه لاحقاً.

ويعد هذا التسريب النفطي هو الثاني خلال أقل من ثلاثة أشهر، إذ انتشرت بقع نفطية واسعة على سواحل مدينة بانياس بريف طرطوس، في يونيو/حزيران الماضي، خلال إفراغ ناقلة نفط إيرانية حمولتها.

SAR data imagery by @sentinel_hub Left: 2021-08-29

Right: 2021-08-30 (yesterday) The sea current is pushing the bulk of the oil spillage towards the northwest, with northern Cyprus and Turkey in its line of trajectory. Some faint westbound traces are visible. cc @wammezz pic.twitter.com/GjJqkgIhlo — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) August 31, 2021

وأعربت السلطات في جزيرة قبرص عن قلقها من البقعة النفطية التي تسربت من محطة الكهرباء السورية إلى البحر الأبيض المتوسط ويمكن أن تؤثر على الجزيرة قريبا.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن البقعة انتشرت شمالا على طول الساحل السوري قبل أن تتحرك شرقا نحو قبرص.

وحذّر موقع (تانكر تراكرز) لتعقب الشحنات وتخزين النفط الخام من أن تسرب الوقود من محطة توليد الكهرباء في بانياس قد يصل قبرص.

وأعلنت إدارة الثروة السمكية والبحوث البحرية القبرصية أن التسرب النفطي قد يصل إلى الطرف الشمالي الشرقي للجزيرة خلال 24 ساعة فقط.

وأوضحت أنه بموجب خطة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالتلوث البحري من المنتجات النفطية، تمّ تنشيط فريق الاستجابة بمدينة لارنكا الواقعة على الساحل القبرصي.