فقدان 5 في تحطم مروحية للبحرية الأمريكية في المحيط الهادئ

أعلن (أسطول المحيط الهادي) التابع للبحرية الأمريكية أن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قبل أن تسقط لاحقا في البحر.

وبدأت طواقم الإنقاذ في عمليات بحث بعد تحطم المروحية التابعة لسلاح البحرية الأمريكية في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا بحسب ما أعلن الجيش الأمريكي.

Search and rescue operations are ongoing with multiple Coast Guard and Navy air and surface assets. Abraham Lincoln is homeported in San Diego. (2/2) — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) September 1, 2021

وقال الأسطول على صفحته في تويتر “طائرة هليكوبتر إم.إتش-60إس أقلعت من على متن أبراهام لينكولن (سي.في.إن 72) وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو.

وأوضح بيان الأسطول الثالث بالبحرية الأمريكية أنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، في حين ذكرت قناة (إن.بي.سي 7 سان دييجو) أن خمسة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وكانت المروحية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية تقوم برحلة روتينية على بعد نحو مئة متر من ساحل سان دييغو عندما وقع الحادث الثلاثاء عند الساعة 16.30( 23.30) بتوقيت غرينتش بحسب ما ذكر قائد سلاح البحرية الأمريكية لمنطقة المحيط الهادئ.