البث الحي
الأخبار|أمريكا

فقدان 5 في تحطم مروحية للبحرية الأمريكية في المحيط الهادئ

طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية(غيتي أرشيف)
طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية(غيتي أرشيف)
1/9/2021

أعلن (أسطول المحيط الهادي) التابع للبحرية الأمريكية أن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قبل أن تسقط لاحقا في البحر.

وبدأت طواقم الإنقاذ في عمليات بحث بعد تحطم المروحية التابعة لسلاح البحرية الأمريكية في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا بحسب ما أعلن الجيش الأمريكي.

وقال الأسطول على صفحته في تويتر “طائرة هليكوبتر إم.إتش-60إس أقلعت من على متن أبراهام لينكولن (سي.في.إن 72) وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو.

وأوضح بيان الأسطول الثالث بالبحرية الأمريكية أنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، في حين ذكرت قناة (إن.بي.سي 7 سان دييجو) أن خمسة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وكانت المروحية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية تقوم برحلة روتينية على بعد نحو مئة متر من ساحل سان دييغو عندما وقع الحادث الثلاثاء عند الساعة 16.30( 23.30) بتوقيت غرينتش بحسب ما ذكر قائد سلاح البحرية الأمريكية لمنطقة المحيط الهادئ.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

بريطانيا تجري محادثات مع حركة طالبان بشأن خروج آمن لرعاياها

عسكريون يغادرون طائرة تابعة لسلاح الجو البريطاني بعد إجلائهم(رويترز)

كريستيانو رونالدو يعلن عودته لمانشستر يونايتد ويظهر بقميص النادي (صور)

كريستيانو رونالدو يظهر بقميص الشياطين الحمر

اجتماع مصري قطري بالقاهرة لتعزيز العلاقات الثنائية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يسار) التقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بغداد (مواقع التواصل)

قطر تدعو طالبان للتعاون في مكافحة الإرهاب بعد الانسحاب الأمريكي (فيديو)

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)
الأكثر قراءة

مع الحكيم.. تعرف على فوائد الشاي الأخضر (فيديو)

يعد الشاي المشروب الثاني الأكثر استهلاكا في العالم بعد الماء

أفغانستان.. إليك حقيقة فيديو إعدام طالبان شخصا بواسطة طائرة

مسلحو حركة طالبان في مطار العاصمة الأفغانية (رويترز)

بعد تسليم “أقنجي” للجيش التركي.. تعرف على “عبقري المسيرات” سلجوق بيرقدار

المهندس والطيار التركي سلجوق بيرقدار (صحف)

حققت ملايين المشاهدات.. ماذا فعلت معلمة لتشجيع تلاميذها على بدء الدراسة؟ (فيديو)

لقطات من الفيديو الذي حظي بملايين المشاهدات (إعلام أمريكي)