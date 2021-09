فقدان 5 في تحطم مروحية للبحرية الأمريكية في المحيط الهادئ

أعلن (أسطول المحيط الهادي) التابع للبحرية الأمريكية أن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قبل أن تسقط لاحقا في البحر.

وبدأت طواقم الإنقاذ في عمليات بحث بعد تحطم المروحية التابعة لسلاح البحرية الأمريكية في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا بحسب ما أعلن الجيش الأمريكي.

Search and rescue operations are ongoing with multiple Coast Guard and Navy air and surface assets. Abraham Lincoln is homeported in San Diego. (2/2)

— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) September 1, 2021