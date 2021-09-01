كيف يساهم العلاج الطبيعي في علاج الأمراض (فيديو)

العلاج الطبيعي هو اختصاص طبي له أهمية كبيرة لعلاج آثار الإصابات حيث يعمل على تخفيف الألم وزيادة حركة المفاصل وتمديد العضلات وتقويتها واستعادة الحركة الوظيفية للجسم وتحسين قدرة الجهاز المركزي العصبي.

وحول هذا المجال الطبي استضاف برنامج “مع الحكيم” على شاشة الجزيرة مباشر أخصائية العلاج الطبيعي بمركز دوك الطبي بالدوحة ديانا الصايغ والتي تحدثت عن أحدث الأجهزة المستخدمة ومنها ما يستطيع أن يستخدمه المريض في المنزل بنفسه لتسريع عملية الاستشفاء.

حالات مرضية تحتاج العلاج الطبيعي:

إصابات الأوتار والأربطة والعضلات والغضاريف والمفاصل وبعد عمليات تغيير المفاصل مثل تغيير مفصل الركبة أو الورك وغيرهما.

حالات إعوجاج العمود الفقري.

مشكلات متعلقة بالجهاز العصبي مثل حالات الشلل الناتجة عن الجلطات الدماغية ومشكلات النخاع الشوكي والتصلب اللويحي ومرض الباركنسون.

علاج الالتهابات الرئوية والمرضى الذين أجروا عمليات القلب المفتوح.

مساعدة الحوامل بتمارين لتقوية منطقة الحوض وتسهيل عملية الولادة.

الإصابات الرياضية وذوي الاحتياجات الخاصة.

استعادة التوازن للأشخاص الذين لديهم مرض تشتت الانتباه وفرط الحركة.

وتختلف عملية العلاج وعدد الجلسات من حالة مرضية إلى أخرى وهناك بعض الأمراض التي تحتاج للعلاج الطبيعي طويل الأمد مثل حالات الشلل والحالات العصبية الأخرى.

الفرق بين المساج والعلاج الطبيعي

المساج هو جزء بسيط جدا من العلاج الطبيعي يساهم فقط في حالات التشنجات العضلية حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية، لكن هناك حالات مرضية تتطلب أنواع أخرى من العلاج وتتعارض مع المساج مثل حالات الشد العصبي والالتهابات.