بريطانيا تجري محادثات مع حركة طالبان بشأن خروج آمن لرعاياها

كشف مسؤول بريطاني في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أن لندن تجري محادثات مباشرة مع حركة طالبان بشأن ضمان خروج مواطنين بريطانيين وأفغان عملوا لصالح بريطانيا “خروجا آمنا” من أفغانستان.

ونقلت فرانس برس تأكيد الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء عن توجه السير سايمن غاس الممثل البريطاني الخاص لعملية الانتقال في أفغانستان، إلى الدوحة للقاء قادة طالبان.

وقال المتحدث الحكومي في بيان إن (سايمون غاس) ممثل رئيس الوزراء بوريس جونسون الخاص خلال المرحلة الانتقالية بأفغانستان توجه إلى الدوحة للقاء ممثلين كبار من طالبان.

During Operation PITTING, we evacuated over 15,000 people, including over 8,500 at-risk Afghans via our ARAP scheme, which supports ex-Afghan staff who worked with us & their families. Our commitment to the people of Afghanistan will endure. More info: https://t.co/Vk6lJOuuYx pic.twitter.com/V1IxZERyfW — Home Office (@ukhomeoffice) August 30, 2021

وجاء في البيان “غاس يلتقي بممثلين كبار عن طالبان للتأكيد على أهمية خروج المواطنين البريطانيين والأفغان الذين عملوا معنا على مدى العشرين عاما الماضية خروجا آمنا من أفغانستان”.

ويعد ذلك أول تأكيد علني لوجود مساع دبلوماسية بين لندن وطالبان.

كانت لندن قد انضمت إلى الولايات المتحدة في عملية كبيرة لإجلاء أكثر من مئة ألف شخص من أفغانستان بعد استسلام الجيش الأفغاني لطالبان.

Operation PITTING is a mission unlike anything we have seen in our lifetime, helping 15,000 people to safety in just under two weeks. I want to thank everyone involved and the thousands of those who served over the last two decades. You can be proud of what you have achieved. https://t.co/2RTrsuDOb7 — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 28, 2021

وانتهت مهمة بريطانيا يوم السبت الماضي عندما غادرت آخر رحلة عسكرية كابل بعد إجلاء أكثر من 15 ألف شخص خلال أسبوعين منذ سيطرة طالبان على أفغانستان.

وحتى الآن، تمكن أكثر من ثمانية آلاف أفغاني ساعدوا أو عملوا مع بريطانيا من مغادرة أفغانستان وأكدت لندن أن بإمكانهم الإقامة على الأراضي البريطانية.

وواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات واسعة بعد التخلي عن آلاف الأفغان كما واجهت الحكومة عاصفة من الانتقادات بشأن عملية الإجلاء التي انتهت دون خروج جميع المرشحين للرحيل.

My letter to all those who served in Afghanistan. Whether you are still serving or a veteran, a loved-one, a relation or a friend, you all played your part and you should feel immense pride. pic.twitter.com/Foy5r41Mcr — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 29, 2021

بوريس جونسون و”الترحيب الحار”

ووعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء باستقبال “حار” لآلاف اللاجئين الأفغان الذين يصلون إلى المملكة المتحدة، بعدما واجه انتقادات لإدارته عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأعلنت لندن أن الأفغان الذين عملوا لحساب بريطانيا في بلدهم وتم إجلاؤهم إلى المملكة المتحدة سيُمنحون حقوق إقامة غير محدودة والحق في العمل وطلب الحصول على الجنسية البريطانية في الوقت المناسب.

وسيحصل هؤلاء على خدمات صحية مجانية ودروس للغة الإنجليزية ومنح جامعية في إطار عملية حكومية تحمل اسم “الترحيب الحار”.

وقال بوريس جونسون في بيان “ندين بالكثير للذين عملوا مع القوات المسلحة في أفغانستان وأنا مصمم على منحهم مع عائلاتهم الدعم الذي يحتاجونه لإعادة بناء حياتهم هنا في المملكة المتحدة”.