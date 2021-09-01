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بريطانيا تجري محادثات مع حركة طالبان بشأن خروج آمن لرعاياها

عسكريون يغادرون طائرة تابعة لسلاح الجو البريطاني بعد إجلائهم(رويترز)
عسكريون يغادرون طائرة تابعة لسلاح الجو البريطاني بعد إجلائهم(رويترز)
1/9/2021

كشف مسؤول بريطاني في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أن لندن تجري محادثات مباشرة مع حركة طالبان بشأن ضمان خروج مواطنين بريطانيين وأفغان عملوا لصالح بريطانيا “خروجا آمنا” من أفغانستان.

ونقلت فرانس برس تأكيد الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء عن توجه السير سايمن غاس الممثل البريطاني الخاص لعملية الانتقال في أفغانستان، إلى الدوحة للقاء قادة طالبان.

وقال المتحدث الحكومي في بيان إن (سايمون غاس) ممثل رئيس الوزراء بوريس جونسون الخاص خلال المرحلة الانتقالية بأفغانستان توجه إلى الدوحة للقاء ممثلين كبار من طالبان.

ونقلت فرانس برس تأكيد الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء عن توجه السير سايمن غاس الممثل البريطاني الخاص لعملية الانتقال في أفغانستان إلى الدوحة للقاء قادة طالبان.

وجاء في البيان “غاس يلتقي بممثلين كبار عن طالبان للتأكيد على أهمية خروج المواطنين البريطانيين والأفغان الذين عملوا معنا على مدى العشرين عاما الماضية خروجا آمنا من أفغانستان”.

ويعد ذلك أول تأكيد علني لوجود مساع دبلوماسية بين لندن وطالبان.

كانت لندن قد انضمت إلى الولايات المتحدة في عملية كبيرة لإجلاء أكثر من مئة ألف شخص من أفغانستان بعد استسلام الجيش الأفغاني لطالبان.

وانتهت مهمة بريطانيا يوم السبت الماضي عندما غادرت آخر رحلة عسكرية كابل بعد إجلاء أكثر من 15 ألف شخص خلال أسبوعين منذ سيطرة طالبان على أفغانستان.

وحتى الآن، تمكن أكثر من ثمانية آلاف أفغاني ساعدوا أو عملوا مع بريطانيا من مغادرة أفغانستان وأكدت لندن أن بإمكانهم الإقامة على الأراضي البريطانية.

وواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات واسعة بعد التخلي عن آلاف الأفغان كما واجهت الحكومة عاصفة من الانتقادات بشأن عملية الإجلاء التي انتهت دون خروج جميع المرشحين للرحيل.

بوريس جونسون و”الترحيب الحار”

ووعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء باستقبال “حار” لآلاف اللاجئين الأفغان الذين يصلون إلى المملكة المتحدة، بعدما واجه انتقادات لإدارته عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأعلنت لندن أن الأفغان الذين عملوا لحساب بريطانيا في بلدهم وتم إجلاؤهم إلى المملكة المتحدة سيُمنحون حقوق إقامة غير محدودة والحق في العمل وطلب الحصول على الجنسية البريطانية في الوقت المناسب.

وسيحصل هؤلاء على خدمات صحية مجانية ودروس للغة الإنجليزية ومنح جامعية في إطار عملية حكومية تحمل اسم “الترحيب الحار”.

وقال بوريس جونسون في بيان “ندين بالكثير للذين عملوا مع القوات المسلحة في أفغانستان وأنا مصمم على منحهم مع عائلاتهم الدعم الذي يحتاجونه لإعادة بناء حياتهم هنا في المملكة المتحدة”.

المصدر : وكالات

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