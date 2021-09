المدن الكبرى في ولاية كاليفورنيا تحظر حيازة الأسلحة الشبح وبيعها

أعلنت أبرز مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية وهي لوس أنجليس وسان فرانسيسكو وسان دييغو الحرب على المسدسات والأسلحة “الشبح” المباعة عبر الإنترنت من دون أي رقابة والتي راج استخدامها في الأشهر الأخيرة.

وأقر المجلس البلدي للوس أنجليس أمس الثلاثاء بالإجماع مرسوماً يحظر حيازة أو بيع هذه الأسلحة على أراضي المدينة.

وقال مقدّم مشروع المرسوم عضو المجلس البلدي بول كوريتز قبيل التصويت عليه: ندرك أّنا في حالة حرجة نظرا إلى زيادة نسبة جرائم القتل، وإلى كون 40% من الأسلحة النارية المستخدمة في الجرائم هي أسلحة شبح، أي أنها غير مشفرة بأرقام تسلسلية تتيح تتبّعها.

وأبلغ نائب رئيس الشرطة كريس بيتشر إلى المجلس البلدي أن “الأسلحة الشبح متداولة منذ نحو 9 سنوات لكنها تحولت إلى مشكلة كبيرة عام 2020، إذ صودرت 814 بندقية شبح في لوس أنجليس وحدها، متوقعا وصول عدد الأسلحة المُصادرة خلال السنة الجارية إلى 2500.

Last year in Pasadena, a city in California, around 10% of the 288 guns that police seized were ghost guns https://t.co/x51z674OYM

— The Economist (@TheEconomist) April 12, 2021