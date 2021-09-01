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طالبان: ندرس وضع مطار كابل ونتواصل مع هذه الدول لإعادة تشغيله (فيديو)

1/9/2021-|آخر تحديث: 1/9/202101:58 PM (مكة المكرمة)

أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان الدكتور محمد نعيم أن هناك لجنة تعمل الآن على دراسة الوضع في مطار كابل بعد الدمار الكبير الذي حدث في الأجهزة والمعدات داخله.

وقال -في مداخلة هاتفية عبر الجزيرة مباشر- إنه لا يستطيع توقع متى سيتم تشغيل المطار بسبب حجم الدمار الهائل الذي لحق به وبمحتوياته، لكن الحركة بدأت بالعمل فيه بالفعل وتبذل أقصى ما يمكنها من جهود لإعادة تشغيله بكامل طاقته في أقرب وقت.

وحول ما إذا كانت دول ستساعد الحركة في تشغيل المطار سواء من الناحية الفنية أو الأمنية قال الدكتور نعيم “بالنسبة للأمور الفنية هناك تواصل بيننا وبين تركيا وقطر ولكن ليس هناك قرار نهائي حول الجهة التي ستوفر الأجهزة والمعدات المطلوبة أو الخبراء الذين سيساعدوننا في الأمور الفنية”.

وأضاف “نجري محادثات الآن مع الجهات التي تريد مساعدتنا ونرحب بها جميعا لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد في هذا الشأن، إذ كان المطار تحت سيطرة القوات الأجنبية حتى أمس”.

وأنهت القوات الأمريكية وجودها العسكري في أفغانستان الذي استمر نحو عشرين عاما، وأعلن البنتاغون أن المعدات العسكرية المقدمة للقوات الأفغانية وبحوزة طالبان الآن تحوي أجزاء فتاكة إلا أنها لا تشكل تهديدا.

وكانت قد نقلت شبكة (سي إن إن) عن مصادر مطلعة قولها إن الجيش الأمريكي تفاوض على اتفاق سري مع حركة طالبان لمرافقة الحركة الأمريكيين في الوصول إلى مطار كابل، والذي كان ناجحا للغاية وأسهم في إجلاء مئات الأمريكيين، وإن طالبان كانت تساعد في نقل أمريكيين إلى مطار كابل مرات عدة كل يوم.

ونفى المتحدث باسم طالبان خلال المقابلة مع الجزيرة مباشر وجود أي اتفاقات سرية مع الولايات المتحدة، قائلا إن ترتيب خروج القوات الأمريكية وتوفير ممر آمن لها تم وفق الاتفاق الموقع بين الحركة والولايات المتحدة في الدوحة وهو اتفاق علني.

وقال نعيم لا توجد أي اتفاقات سرية مع الولايات المتحدة، مضيفا أن الاتفاق بنوده معلنة وينص على توفير ممر آمن لخروج القوات الأمريكية وهو ما فعلناه.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن أن علاقة الولايات المتحدة مع حكومة أفغانية تقودها طالبان سيعتمد على المصلحة الوطنية الأمريكية وعلى سلوك الحركة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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