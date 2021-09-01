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أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الألماني

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الألماني
أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الألماني
1/9/2021-|آخر تحديث: 1/9/202103:22 PM (مكة المكرمة)

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالدوحة، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا.

وجرى خلال المقابلة مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وأعرب وزير الخارجية الألماني عن شكر وتقدير بلاده لأمير قطر على دور الدوحة وجهودها في أفغانستان من دعم لعملية السلام وإجلاء المدنيين.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون القائم بين البلدين.

قطر وألمانيا

من ناحية أخرى، اجتمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بالدوحة، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

واستعرض الاجتماع علاقات التعاون الثنائي والتطورات الميدانية في أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي.

ودعا وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني الأطراف الأفغانية كافة لتشكيل حكومة موسعة تشمل كل الأطراف مع ضرورة عدم اقصاء أي طرف.

وزير الخارجية القطري يلتقي مع وزير الخارجية الألماني

وأوضح الوزير القطري أن مسألة الاعتراف الدولي بحكومة طالبان ليست المسألة الملحة الآن، مشيرا إلى أن مسألة التواصل مع طالبان هي المسألة المهمة الآن وهو ما تشدد عليه الدول الصديقة والحليفة.

وأشار في ذلك إلى موقف دولة قطر الذي يرى أن الأهمية الآن تتركز في التواصل مع الحركة انطلاقا من الوساطة القطرية في المحادثات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وتسهيل المحادثات الأفغانية-الأفغانية.

وأكد على أن سياسة دولة قطر تحافظ على قنوات التواصل مفتوحة مع كل طرف يريد التواصل والحوار، مؤكدا أن هذه هي السياسة الخارجية التي تنتهجها دولة قطر منذ عقود.

وحول المحادثات المتعلقة بإدارة مطار كابل، أشار وزير الخارجية إلى أن المسألة ما زالت في طور النقاش والتقييم، مؤكدًا أن هناك الكثير من الجوانب التي تحتاج إلى تقييم سواء في الشق الأمني أو الفني.

وقال إن اللقاء مع وزير الخارجية الألماني كان مهما جدا وناقش العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها وتناول التطورات التي تمر بها المنطقة وخاصة تطورات الأوضاع في أفغانستان التي نالت الحيز الأكبر من النقاش.

وقال إن الجانبين اتفقا على ضرورة توحيد الجهود الدولية للتعامل مع التطورات الميدانية في الشأن الأفغاني وانعكاسات ذلك على الساحة الدولية.

وركز الجانبان على أهم التطورات بشقيها الأمني والسياسي وضرورة توحيد الجهود الدولية لحماية المدنيين وسبل التوصل إلى انتقال سلمي للسلطة.

من جانبه ثمّن وزير الخارجية الألماني الدور الكبير الذي لعبته قطر خلال الأزمة الأفغانية الراهنة وجهودها الإنسانية التي ساهمت في إجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان ونقلتهم إلى الدوحة.

وأكد أن قطر قامت بدور رائد في عملية الإجلاء وتنظيم المواقف عن طريق المفاوضات مع طالبان، ما تسنى معه نقل عدد كبير من الألمان والموظفين الأفغان الذين كانوا يعملون مع الشركات الألمانية.

وأشار إلى أن الدوحة كانت مركزا استراتيجيا في هذه العملية سواء من خلال عمليات الإجلاء أو المفاوضات مع حركة طالبان.

وقال إن محادثاته الأخيرة التي أجراها في عدد من الدول كانت تركز على المضي قدما في عملية الإجلاء والكيفية التي يمكن بها ضمان النقل الجوي والبري.

ونبّه إلى أن قطر تلعب دورا كبيرا في مجال النقل الجوي وعمليات الاجلاء، مشددا على ضرورة ضمان مواصلة تشغيل مطار كابل لتسهيل العمليات الإنسانية والإجلاء.

وأكد الوزير الألماني على أهمية التواصل مع طالبان ومواصلة الحوار معها لإيجاد حلول عملية للتحديات الماثلة في فتح مطار كابل.

وأشار إلى أن سفير ألمانيا في قطر يجري محادثات مع حركة طالبان، مؤكدا أن الأزمة الأفغانية برمتها تحتاج إلى تعاون دولي من دونه لا يمكن السيطرة على الوضع الراهن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام

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