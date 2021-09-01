أفغانستان.. إليك حقيقة فيديو إعدام طالبان شخصا بواسطة طائرة

بثت قناة العربية عبر حسابها في تويتر مقطع فيديو من ‎أفغانستان، قالت إنه يُظهر أحد الأشخاص يبدو ميتًا يتدلى من مروحية أمريكية يقودها أفراد من حركة ‎طالبان.

ووفقا لوحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر تبين أن المقطع المتداول مضلل وليس لشخص مشنوق، وإنما لعرض عسكري لسلاح الجو التابع للحركة في قندهار أثناء تحليق طائرة بلاك هوك الأمريكية للمرة الأولى.

فيديو متداول من #أفغانستان تظهر أحد الأشخاص يبدو ميتاً يتدلى من مروحية أميركية يقودها عناصر #طالبان#العربية pic.twitter.com/ff2LwKjx9Y — العربية (@AlArabiya) August 31, 2021

وتظهر لقطات بثها ناشطون من زوايا أخرى في مدينة قندهار لطائرة بلاك هوك الأمريكية، وهي تحلق في سماء المدينة وعلى متنها شخص من سلاح الجو التابع لطالبان، يظهر فيها وهو يقدم عرضًا عسكريًا، ويده في وضعية الحركة لتبدو خلافا للحديث الذي أفاد بأنه ميت.

زموږ هوايي ځواک!

همدا شيبه د اسلامي امارت د هوايي ځواک هليکوپترې د کندهار ښار په فضا باندې الوتنې کوي.

دا صحنه لږ مخکې يو ملګري ثبت کړه.@A_Jahid_Jalal pic.twitter.com/plHel1lNox — Jahid Jalal -جاهد جلال (@A_Jahid_Jalal) August 30, 2021

وفي السياق، أظهرت مقاطع متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي احتفالات في عدد من الولايات الأفغانية بمناسبة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ووصف ناشطون المشهد باللحظة التاريخية.

وبدأت مظاهر الاحتفال من مطار كابل الدولي الذي جرت فيه عمليات إطلاق نار مكثف سُمع دويها حول محيطه بعد أن اكتملت إجراءات إقلاع آخر طائرة أمريكية، وإعلان حركة طالبان سيطرتها الكاملة على المطار.

وأظهرت مقاطع أخرى تدافع المئات وخروجهم من مناطق متفرقة في عدد من الولايات نحو الساحات العامة والأسواق الداخلية تعبيرًا عن فرحتهم واحتفالاتهم بهذه الخطوة وبما جرى من عملية انسحاب وصفوه بـ”يوم الاستقلال وانتهاء مهمة الشر وحقبة الاستبداد”.

ووثق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر مشاركة المواطنين الأفغان لمقاتلي طالبان بهذه المناسبة التي تمت بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.

کندز ولایت کې د آزادۍ او استقلال په پار د ولس خوشحالۍ او خوښۍ.

الحمدلله pic.twitter.com/kLKwfNaC5L — سپین غر/S_Ghar (@SGhar11) August 31, 2021

ورفع أفغان أعلام حركة طالبان في إشارة لنصر تحقق بهذا الانسحاب بعد 20 عاما.