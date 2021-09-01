البث الحي
الأخبار|أفغانستان

أفغانستان.. إليك حقيقة فيديو إعدام طالبان شخصا بواسطة طائرة

مسلحو حركة طالبان في مطار العاصمة الأفغانية (رويترز)
مسلحو حركة طالبان في مطار العاصمة الأفغانية (رويترز)
31/8/2021-|آخر تحديث: 1/9/202101:36 AM (مكة المكرمة)

بثت قناة العربية عبر حسابها في تويتر مقطع فيديو من ‎أفغانستان، قالت إنه يُظهر أحد الأشخاص يبدو ميتًا يتدلى من مروحية أمريكية يقودها أفراد من حركة ‎طالبان.

ووفقا لوحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر تبين أن المقطع المتداول مضلل وليس لشخص مشنوق، وإنما لعرض عسكري لسلاح الجو التابع للحركة في قندهار أثناء تحليق طائرة بلاك هوك الأمريكية للمرة الأولى.

وتظهر لقطات بثها ناشطون من زوايا أخرى في مدينة قندهار لطائرة بلاك هوك الأمريكية، وهي تحلق في سماء المدينة وعلى متنها شخص من سلاح الجو التابع لطالبان، يظهر فيها وهو يقدم عرضًا عسكريًا، ويده في وضعية الحركة لتبدو خلافا للحديث الذي أفاد بأنه ميت.

وفي السياق، أظهرت مقاطع متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي احتفالات في عدد من الولايات الأفغانية بمناسبة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ووصف ناشطون المشهد باللحظة التاريخية.

وبدأت مظاهر الاحتفال من مطار كابل الدولي الذي جرت فيه عمليات إطلاق نار مكثف سُمع دويها حول محيطه بعد أن اكتملت إجراءات إقلاع آخر طائرة أمريكية، وإعلان حركة طالبان سيطرتها الكاملة على المطار.

وأظهرت مقاطع أخرى تدافع المئات وخروجهم من مناطق متفرقة في عدد من الولايات نحو الساحات العامة والأسواق الداخلية تعبيرًا عن فرحتهم واحتفالاتهم بهذه الخطوة وبما جرى من عملية انسحاب وصفوه بـ”يوم الاستقلال وانتهاء مهمة الشر وحقبة الاستبداد”.

ووثق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر مشاركة المواطنين الأفغان لمقاتلي طالبان بهذه المناسبة التي تمت بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.

ورفع أفغان أعلام حركة طالبان في إشارة لنصر تحقق بهذا الانسحاب بعد 20 عاما.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

وحدة التحقق بالجزيرة مباشر تكشف تداول فيديوهات مضللة لانفجار مطار كابل

نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل مقاطع فيديو وصورا ادعت أنها للانفجار الذي وقع في محيط مطار كابل مساء الخميس، وكشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر حقيقة مقاطع الفيديو والصور المضللة التي جرى تداولها.

26/8/2021
المزيد من الأخبار

قطر تدعو طالبان للتعاون في مكافحة الإرهاب بعد الانسحاب الأمريكي (فيديو)

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

رويترز تكشف تفاصيل ما دار في المكالمة الأخيرة بين بايدن وأشرف غني

الرئيس الأمريكي جو بايدن (يمين) وأشرف غني (رويترز)

سفير البحرين لدى إسرائيل يتسلم مهامه في تل أبيب (صور)

السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد الجلاهمة (يمين) بعد وصوله إلى تل أبيب (مواقع التواصل)

منظمة بريطانية: 33 ألف طفل قتلوا وشوهوا على مدار 20 عاما في أفغانستان

أطفال أفغانيون واجهوا صعوبات شتى خلال وجود القوات الأجنبية ببلدهم (رويترز)
الأكثر قراءة

الشنقيطي: أمريكا لن تعود إلى أفغانستان وطالبان تعلمت من دروس الماضي (فيديو)

أمريكا تعلن أن قواتها أكملت انسحابها من أفغانستان بعد 20 عاما من غزوها للبلاد (رويترز)

انتقادات واسعة للحكومة البريطانية عقب ترك مئات الأفغان وإجلاء الكلاب والقطط

بريطانيا قامت بإجلاء نحو 200 كلب وقط في طائرة خاصة (مواقع التواصل)
مقالات

القرضاوي وزيارة طالبان في قندهار وتماثيل بوذا

الوفد المفاوض لطالبان يضع الشيخ القرضاوي في الصورة بعد احدى الجولات.

ربطوا الرهائن أعلى السيارات.. شاهد واحدة من أكثر عمليات السطو المسلح جرأة (فيديو)

ربط رهائن كدروع أعلى السيارات خلال عملية سطو جريئة في البرازيل (مواقع التواصل)