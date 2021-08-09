هل يؤثر الطقس على خشونة المفاصل؟ مع الحكيم يجيب (فيديو)

من المعلوم أن لبرودة الجو تأثيرا على آلام المفاصل، إذ يعتقد العديد من الخبراء أن آلام المفاصل يمكن أن تتضاعف بشكل كبير في الأيام الباردة والممطرة، ولكن ما العلاقة بين هذا وذاك؟

يؤكد الدكتور إيمانويل توليسا، استشاري جراحة العظام في مركز “دوك” الطبي بالدوحة، وضيف برنامج “مع الحكيم” على قناة الجزيرة مباشر، أن لبرودة الطقس تأثيرا على المفاصل.

وقال “بالفعل يتم الإبلاغ سنويا عن بعض الحالات التي قد تشتد فيها آلام المفاصل الناتج عن الخشونة بسبب الطقس البارد”.

ويربط الدكتور توليسا ذلك بالضغط البارومتري – أو ضغط الهواء – على المفصل تزامنا مع الأجواء الباردة، كما يشير إلى أن للرطوبة ودرجة الحرارة دورًا أيضًا في ذلك.

بعض العلماء أجروا العديد من الدراسات لتقييم العلاقة بين خشونة المفاصل والطقس البارد، وتلخصت أهم النتائج في الآتي:

ترجح الفرضية الأولى أن سبب الألم هو الأعصاب المكشوفة في العظام والتغيرات في الضغط الجوي بسبب الطقس البارد بعد تآكل الغضاريف التي تغطي المفصل داخل العظام.

أما الفرضية الثانية، فهي تربط بين تمدد وانقباض النسيج الندبي المحيط بالمفصل والضغط الجوي، ما يسبب ألمًا في المفاصل المصابة بخشونة.

نظرية أخرى رجحت أن درجات الحرارة المنخفضة يمكن أن تجعل السائل داخل المفاصل المصابة بخشونة أكثر تيبسا وهو ما يؤدي لصعوبة تحريكها.

أما الفرضية الأخيرة فترتبط بالخمول وقلة الحركة، إذ يميل الناس عادة إلى البقاء في منازلهم والاسترخاء في الأجواء الباردة والشتوية، وهو ما يمكن أن يضاعف تيبس المفصل وعدم سلاسة الحركة لاحقا.

وعلى الرغم من أن هذه الفرضيات تبقى نسبية وغير دقيقة، فإن حالات تضاعف آلام المفاصل في الأجواء الباردة أمر محسوم لدى مرضى الخشونة.

كيف تخفف من آلام خشونة المفاصل المرتبطة بالطقس؟

في حواره مع الجزيرة مباشر نصح الدكتور توليسا مرضى “خشونة المفاصل” باتباع بعض الخطوات لتخفيف الألم وأهمها: