مروان أوراك.. تركي يبدع في صنع مجسمات من الخردة (فيديو)

الفنان مروان ألتن أوراك -52 عاما- من مدينة الريحانية بولاية هاتاي التركية يبرع في إعادة تدوير نفايات المعادن أو ما يسمى بـ (الخردة) في صنع مجسمات فنية رائعة.

وفي حديث للجزيرة مباشر قال “أعمل بمهنة الموزاييك منذ 25 عاما من باب التسلية ومنذ 4 سنوات جاءني طلب من شخص في الولايات المتحدة لعمل 30 لوحة من الموزاييك، فأرسلتهم إليه وأعجب بعملي كثيرا”.

وأضاف “ثم طلب مني هذا الشخص صُنع أقدام طاولات بشكل جديد فبحثت عن فن جديد غير موجود في تركيا ولا الدول العربية فاكتشفت فن الخردة وقمت بعمل تجربة تكللت بالنجاح فاستمريت منذ ذلك الحين في صناعة المجسمات من الخردة”.

وحول المواد التي يستخدمها في تشكيل المجسمات قال “تتكون من البلاستيك والمعادن ومخلفات الأجهزة الكهربائية وكنت أواجه في البداية صعوبة في الحصول عليها ثم قمت بتأمينها من مستودعات الخردة”.

وأضاف “مثلما دعيت إلى فتح معرض في أوربا وتركيا لعرض أعمالي أتمنى وأنتظر أن تتم دعوتي الدول العربية أيضا”.