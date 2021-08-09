قطر في الصدارة العربية بعد مشاركة تاريخية في دورة طوكيو الأولمبية 2020

احتلت قطر صدارة الترتيب العام عربيًا في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، التي أسدل الستار على منافساتها، الأحد، بعدما تفوقت على جميع البعثات العربية المشاركة لتحقق أفضل مشاركة لها أولمبيا منذ دورة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة 1984.

وحصلت قطر على 3 ميداليات أولمبية بواقع ذهبيتين وبرونزية واحدة، محتلة المركز 41 في جدول الترتيب العام والأول عربيا، لتتقدم في الترتيب على مصر، التي احتلت المركز الثاني في الترتيب العربي والـ54 في الترتيب العام بحصولها على ذهبية واحدة وفضية و4 برونزيات.

حقق الأدعم في أولمبياد لندن المركز 76، وصعد في أولمبياد ريو إلى المركز 69.

وكان الهدف المحدد ضمن الخطة الإستراتيجية للجنة الأولمبية القطرية 2017-2022 بأن نكون ضمن المراكز الـ50 في أولمبياد #طوكيو، وبفضل الله وجهود الجميع، استطاع أبطالنا وضع #قطر في المركز 41 في جدول الترتيب. pic.twitter.com/3qlXa5QWsT — جاسم البوعينين Jassim Albuenain (@JassimAlbuenain) August 8, 2021

وجاءت تونس في المركز الثالث عربيا بذهبية وفضية، ومن بعدها المغرب بذهبية واحدة، ثم الأردن التي احتلت المركز الخامس عربيا بفضية

وبرونزية، ثم البحرين والسعودية بفضية لكل منهما، وأخيرا الكويت وسوريا ببرونزية واحدة لكل منهما.

وكتب الرباع القطري فارس إبراهيم تاريخا جديدا للرياضة القطرية والخليجية والعربية، عندما حصل على الميدالية الذهبية في رياضة رفع الأثقال “وزن تحت 96 كيلوغراما”، وسجل رقمين أولمبيين جديدين في النتر بـ225 كيلوغراما وفي المجموع بـ402 كيلوغراما، ليكون أول بطل عربي وخليجي وآسيوي يصنع ذلك الإنجاز التاريخي في دورة الألعاب الأولمبية، ليعزف النشيد الوطني القطري للمرة الأولى في تاريخ الدورات الأولمبية.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ المشاركات الخليجية التي يتم الحصول فيها على ذهبية في رفع الأثقال، حيث كان إنجاز الرباع القطري أسعد سعيد سيف في سيدني 2000 الأفضل عندما حصد الميدالية البرونزية، لكن في طوكيو تحقق الذهب.

وللمرة الأولى في تاريخ العرب، حصد معتز برشم الذهبية في منافسة الوثب العالي ليعانق المجد، بل وصنع حدثا تاريخيا عندما وافق على تقاسم الذهبية مع الإيطالي جانماركو تامبيري.

وكانت هذه المرة الأولى منذ أولمبياد 1912 التي يتشارك فيها رياضيان في ألعاب القوى الميدالية الذهبية.

More than sport 🏅🏅 🇶🇦x🇮🇹amicizia pic.twitter.com/P0RRPUw6d9 — معتز برشم ♕Barshim (@mutazbarshim) August 3, 2021

وللمرة الأولى، ينجح منتخب جماعي عربي في تحقيق ميدالية، حيث تمكن الفريق القطري للكرة الطائرة الشاطئية من تحقيق الميدالية البرونزية، ليكتب تاريخا جديدا بالوقوف فوق منصة التتويج، والحصول على ميدالية أولمبية بعد المستوى الرائع والمشرف الذي قدمه الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان، ليعزز من نجاح قطر ويقدم صورة مشرفة للعرب.

قطر نجحت في رفع حصيلتها التاريخية من الميداليات الأولمبية إلى 8 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وخمس برونزيات، وهو ما جعلها تتقدم في جدول الترتيب العام للمشاركات العربية في الدورات الأولمبية، وتتحول من المركز العاشر إلى المركز الخامس.

وتصدرت قطر كذلك ترتيب الدول الخليجية الحاصلة على ميداليات أولمبية، متفوقة على البحرين التي في حوزتها 3 ميداليات منهم واحدة ذهبية، ثم الإمارات برصيد ميداليتين منهم واحدة ذهبية، فيما تمتلك الكويت 5 ميداليات منها واحدة ذهبية، ثم السعودية برصيد 4 ميداليات، بواقع فضيتين وبرونزيتين.

وحقق العرب في أولمبياد طوكيو 18 ميدالية متنوعة، وهو أعلى معدل من الميداليات للعرب في تاريخ المشاركات الأولمبية، وجاءت بواقع 5 ذهبيات، 5 فضيات و8 برونزيات.

وقصت تونس شريط افتتاح الميداليات العربية، حيث حصد لاعب التايكوندو محمد الجندوبي أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو، وهي الميدالية الفضية في منافسات الرجال لوزن 58 كيلوغراما، وحقق التونسي أحمد الحفناوي أول ميدالية ذهبية للعرب، وذلك من خلال فوزه بسباق 400 متر حرة رجال بمنافسات السباحة.

بينما حصد الأردني صالح الشرباتي الميدالية الفضية في وزن 80 كيلوغراما في التايكوندو، وأحرز مواطنه عبد الرحمن المصاطفة الميدالية البرونزية في الكاراتيه عن وزن 67 كيلوغراما، بعد وصوله إلى الدور قبل النهائي.

وأحرز عبد الله الرشيدي الميدالية البرونزية للكويت بحلوله ثالثا ضمن مسابقات الرماية عن فئة الإسكيت رجال، وكانت تلك أول ميدالية خليجية في الدورة.

ثم جاءت مصر وتوجت هداية ملاك لاعبة المنتخب المصري للتايكوندو ببرونزية منافسات وزن تحت 67 كيلوغراما، فيما حقق سيف عيسى البرونزية لمصر ضمن منافسات التايكوندو وزن 80 كيلوغراما رجال.

وحصد المصارع المصري محمد إبراهيم كيشو الميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية وزن 67 كيلوغراما، وحصلت المصرية جيانا فاروق برونزية الكاراتيه لوزن 61 كجم سيدات، بعدما بلغت الدور قبل النهائي، وحقق المصري أحمد الجندي الميدالية الفضية في مسابقات الخماسي الحديث، حيث جمع إجمالي 1477 نقطة.

وفازت فريال أشرف بذهبية مصر الوحيدة في دورة طوكيو الأولمبية ضمن لعبة الكاراتيه كوميتيه 61+ كيلوغراما.

وحقق العداء المغربي سفيان البقالي الذهبية في سباق 3000 متر موانع رجال بحلوله في المركز الأول بزمن قدره 8 دقائق و90ر08 ثانية، كما حصد الرباع السوري معن أسعد برونزية الأولمبياد، في وزن 109+ كيلوغرامات للرجال، حيث حل بالمركز الثالث بحمله 424 كيلوغراما، مع خطف 190 كيلوغراما ونتر 234 كيلوغراما.

وحققت البحرين ميداليتها الأولى في طوكيو بفضية سباق 10 آلاف متر سيدات عن طريق العداءة كالكيدان جيزاهين، ونال السعودي طارق حامدي الميدالية الفضية ضمن منافسات الكاراتيه كوميتيه 75+ كيلوغراما.