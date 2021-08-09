شاهد: محكمة سودانية تعرض لأول مرة فيديوهات لمقتل الطالب محجوب التاج

عرضت محكمة سودانية، اليوم الإثنين، مقاطع فيديو في قضية مقتل طالب سوداني بعد الاعتداء عليه وضربه من قبل قوات الأمن في يناير/ كانون الثاني عام 2019 أثناء اندلاع الاحتجاجات في البلاد.

وتظهر المقاطع اعتداء القوات الأمنية على طلاب إحدى الجامعات السودانية الذين شاركوا في تظاهرات ضد النظام السابق في ذلك الوقت.

ويظهر مقطع الفيديو الملتقط من كاميرا صراف آلي بجوار الجامعة الاعتداء بالضرب على الطالب محجوب التاج من قبل قوات الأمن حتى بعد سقوطه على الأرض.

وكان محجوب التاج قد لقي مصرعه في الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني عام 2019 أثناء محاولته حماية زميلاته بعد مداهمة قوات الأمن لجامعة الرازي التي خرج بعض طلابها في تظاهرة ضد النظام السابق، كما حاولت السلطات في ذلك الوقت منع أسرته من إقامة عزاء له حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي 5 من أغسطس/ آب الجاري قضت محكمة سودانية بالإعدام على ستة من أفراد قوات الدعم السريع فيما يتعلق بقتل ستة طلاب في عام 2019 خلال احتجاجات.

وكان الضحايا جزءا من احتجاج طلابي أعقب قتل عشرات المحتجين في الثالث من يونيو/ حزيران عام 2019 الذين كانوا يطالبون بالإسراع في التحول إلى حكومة مدنية ديمقراطية بعد الانتفاضة التي أسقطت الرئيس عمر البشير.