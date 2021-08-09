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تونس.. تطعيم أكثر من نصف مليون شخص في يوم واحد

تونسيون ينتظرون تلقي لقاح كوفيد-19 أمام مركز للتلقيح داخل مدرسة بمدينة بن عروس (الأناضول)
تونسيون ينتظرون تلقي لقاح كوفيد-19 أمام مركز للتلقيح داخل مدرسة بمدينة بن عروس (الأناضول)
9/8/2021-|آخر تحديث: 9/8/202103:23 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم أكثر من نصف مليون تونسي أمس الأحد في إطار حملة عامة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، وذلك عقب حصول البلاد على أكثر من ستة ملايين جرعة لقاح من دول غربية وعربية.

وكان بطء وتيرة التطعيمات وطريقة التصدي للجائحة قد أديا إلى موجة من الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي الذي أقاله الرئيس قيس سعيد قبل أسبوعين ضمن سلسلة من الإجراءات الطارئة.

وبعد خمسة أشهر من بدء عملية التطعيم في تونس تلقى 1.3 مليون تونسي جرعتين.

وفي محاولة لتسريع برنامج التطعيم، بدأت تونس عملية التطعيم لمن هم فوق سن الأربعين، مما أدى إلى تدفق الآلاف على مراكز التلقيح، وتلقى التطعيم 551 ألف شخص أمس الأحد بحسب وزارة الصحة.

ونقلت وسائل إعلام محلية صورًا لطوابير طويلة لمواطنين ينتظرون دورهم أمام مراكز تطعيم في عدد من مناطق البلاد، ودعا الرئيس سعيّد التونسيين إلى الإقبال على التطعيم بكثافة قائلاً “لا تتردّدوا لحظة واحدة وأقبِلوا على التلقيح”.

يذكر أن تلك الحملة تنظمها وزارة الصحة التونسية بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني والصحة العسكرية، حيث تم تخصيص 335 مركز تلقيح بالمعاهد والمدارس لهذا الغرض.

وكانت قد امتلأت وحدات الرعاية المركزة وأقسام الطوارئ في المستشفيات في جميع أنحاء تونس، وسط شكوى الأطباء من الإجهاد ونقص الأوكسجين.

وتسعى تونس إلى تطعيم 50% سكانها البالغ عددهم 11.6 مليون نسمة بحلول منتصف أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

ومنذ بدء الجائحة سجلت تونس أكثر من 20 ألف حالة وفاة وأكثر من 610 آلاف إصابة بفيروس كورونا.

المصدر : وكالات

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