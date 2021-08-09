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تحذير أممي من “خطر وشيك وغير مسبوق” بسبب التغير المناخي.. ما هو؟

التغيرات المناخية تلقي بظلالها على الكرة الأرضية (غيتي)
التغيرات المناخية تلقي بظلالها على الكرة الأرضية (غيتي)
9/8/2021-|آخر تحديث: 9/8/202110:17 PM (مكة المكرمة)

حذر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، من “خطر وشيك وغير مسبوق في تاريخ الكرة الأرضية” بسبب التغيرات المناخية.

جاء ذلك وفق بيان لستيفان دوجاريك -المتحدث باسم غوتيريش- مع صدور تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وقال غويتريش في البيان إن “الاحترار العالمي بات يؤثر على كل منطقة على وجه الأرض، حيث أصبح العديد من التغييرات لا رجعة فيه”.

وأضاف “نحن في خطر وشيك من الوصول (لارتفاع درجة الحرارة بمعدل) 1.5 درجة في المدى القريب (لم يحدد)” محذرًا من “تزايد كوارث الطقس المتطرف والمناخ من حيث تواترها وشدتها”.

وأكد أهمية “اصطفاف قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني وراء السياسات والإجراءات والاستثمارات التي تحد من ارتفاع درجة الحرارة بمعدل 1.5 درجة مئوية”.

ودعا الجهات المانحة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى تخصيص ما لا يقل عن 50% من التمويل العام للمناخ”.

وصدر التقرير الأممي عن خبراء المناخ في الأمم المتحدة ويعد التقرير التقييمي الأول منذ سبع سنوات بموافقة 195 بلدا.

وللمرة الأولى، يحذر التقرير الأممي من “عدم القدرة على استبعاد” حدوث “نقاط تحول” في مواجهة التغيرات المناخية، كما حذر من انتشار “واسع وسريع ومكثف” للتغير المناخي في الكرة الأرضية.

وأشار خبراء إلى أنّ الكثير من التغيرات المناخية المرصودة في الوقت الراهن لم تحدث في كوكب الأرض منذ آلاف السنين كارتفاع منسوب البحار، حسب التقرير.

وأوضح أنّ بعض ظواهر التغير المناخي النشطة في الوقت الراهن لا يمكن تفاديها إلا بعد مئات أو آلاف السنين.

وذكر أن استقرار درجات الحرارة في الغلاف الجوي للكرة الأرضية قد يستغرق ما بين 20-30 عاما.

‎وتأسست الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عام 1988 لتقديم تقديرات شاملة لتغير المناخ وأسبابه وتأثيراته المحتملة واستراتيجيات التصدي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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