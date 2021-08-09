بسبب أزمة الوقود.. مقتل 3 أشخاص خلال شجارين شمالي لبنان

قتل 3 أشخاص بأعيرة نارية في شجارين وقعا شمالي لبنان على خلفية أزمة الوقود التي ازدادت حدتها في البلاد في الأشهر الأخيرة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية- اليوم الإثنين- إن شخصين قتلا بإطلاق نار بمنطقة باب التبانة في طرابلس (شمال) في شجار نشب على خلفية بيع مادة البنزين وشرائها.

وأضافت الوكالة أن الجيش اللبناني تدخل على إثر ذلك وانتشرت قواته في المنطقة لمنع تصاعد المواجهة.

وفي قضاء الضنية (شمال)، قُتل شخص ثالث خلال شجار وقع أمام إحدى محطات الوقود في بلدة بخعون بسبب خلاف على تعبئة الوقود.

وبحسب المصدر ذاته، حصل تضارب بالأيدي والسكاكين وإطلاق نار من سلاح ناري، مما أدى إلى مقتل شخص متأثراً بجروحه.

وذكر أن قوات من القوى الأمنية انتشرت وعملت على ضبط الأوضاع، بينما قام مطلق النار بتسليم نفسه إلى استخبارات الجيش اللبناني.

وبسبب أزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ أواخر عام 2019، يعاني لبنان من انهيار مالي أدى إلى صعوبة في توفير النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما تسبب بشح في الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية وسلع أخرى.

وفي الأشهر الأخيرة ازدادت حدة أزمة الوقود بالبلاد، الأمر الذي يؤدي إلى اصطفاف السيارات لساعات أمام المحطات، وكما يتسبب أيضا بانقطاع الكهرباء عن المنازل لساعات طويلة إضافة لتأثيرها على عمل المستشفيات والمخابز.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يجري فيه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة لتوقف الانهيار الاقتصادي ولتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار كارثي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس / آب 2020.