انتعاش أسهم القطاع الكروي في فرنسا بسبب ميسي

انتعشت أسهم شركات فرنسية مرتبطة بكرة القدم اليوم الإثنين في ظل توقعات بقرب انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان المنافس في الدوري المحلي للعبة الشعبية.

وارتفعت أسهم نادي أولمبيك ليون بواقع 0.9% بينما ارتفعت أسهم مجموعة فيفندي الإعلامية العملاقة مالكة قناة كانال بلوس 0.2% بسبب توقعات بارتفاع نسبة المشاهدة نتيجة انتقال مهاجم نادي برشلونة ميسي لنادي العاصمة الفرنسية.

وكان ميسي أعلن أمس الأحد رحيله عن برشلونة بعد أن أمضى في صفوفه 21 عاما هي كل مسيرته مع اللعبة.

وكان برشلونة أعلن الخميس الماضي أنه لن يتمكن من تجديد عقد ميسي الذي انتهى في 30 يونيو/حزيران الماضي لأن قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني لا تتيح إمكانية القيام بهذه الخطوة في النادي المدين بنحو 490 مليون يورو.

وقضى ميسي مسيرته الاحترافية بالكامل في برشلونة، حيث انضم للنادي وعمره 13 عامًا وسجل 672 هدفا في 778 مباراة في كافة المسابقات منذ مباراته الأولى في عام 2003.

وأفادت تقارير إعلامية بأن ميسي أجرى اتصالا هاتفيا مع مدرب سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو الذي اكتفى بالقول إن النادي يدرس ضم ميسي.

وتعاقد سان جيرمان بالفعل مع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، بما في ذلك الحارس جيانلويجي دوناروما من ميلان وسيرجيو راموس من ريال مدريد وجورجينيو فينالدم من ليفربول وجميعهم صفقات مجانية. والظهير الأيمن أشرف حكيمي من إنتر ميلان.