العثور على ظرف به 3 رصاصات أرسل إلى بابا الفاتيكان.. ما القصة؟

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، إنها صادرت ظرفا موجها إلى البابا فرنسيس يحتوي على ثلاث رصاصات مسدس، في منشأة لفرز البريد قرب مدينة ميلانو في شمال البلاد.

واستدعى العاملون بالبريد الشرطة بعد أن اعترضوا الظرف الليلة الماضية في بلدة بسكيرا بوروميو.

وقالت الشرطة لوكالة رويترز إن الظرف مرسل من فرنسا، وكان موجها إلى “البابا، مدينة الفاتيكان، ساحة القديس بطرس”.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الظرف البريدي احتوى على 3 رصاصات من نوع فلوبرت عيار 9 ملم.

وكان البابا الراحل يوحنا بولس الثاني قد تعرض لمحاولة اغتيال عام 1981 في الفاتيكان حين تم إطلاق النار عليه مرتين في ساحة القديس بطرس وأصيب بجروح بالغة في المعدة.

ولا تزال الأسباب التي دفعت الجاني إلى إطلاق النار على البابا الراحل مجهولة، وقد أمضى نحو ثلاثين عاما في السجن بين إيطاليا وتركيا.