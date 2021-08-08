البث الحي
الأخبار|إسبانيا

ميسي يؤكد باكيا رحيله عن برشلونة ويقول إنه يتفاوض مع باريس سان جيرمان (فيديو)

8/8/2021-|آخر تحديث: 8/8/202103:25 PM (مكة المكرمة)

أكد ليونيل ميسي اليوم الأحد أنه سيترك برشلونة بعد أن قال النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه لا يستطيع تحمل أجر اللاعب الأرجنتيني من دون أن يعرض مستقبله للخطر.

وقال ميسي خلال مؤتمر صحفي في استاد كامب نو “حاولت التصرف بتواضع واحترام وأتمنى أن تكون هذه هي الذكرى التي تبقى بعد رحيلي عن النادي”.

وأضاف “فعلت كل ما في وسعي للبقاء في برشلونة وواثق أن المسؤولين في النادي بذلوا أقصى جهدهم أيضًا.

وقضى ميسي 21 عامًا في النادي وأصبح هدّافه التاريخي برصيد 682 هدفًا، وانفجر بالبكاء قبل أن يبدأ كلمته وتلقى تحية طويلة من ممثلي وسائل الإعلام ولاعبين حاليين وسابقين بين الحضور.

يأتي ذلك بينما احتشد مئات من مشجعي النادي الكتالوني خارج الملعب وهم يرتدون القميص رقم 10 من أجل وداع النجم الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم 6 مرات.

ولم يكشف ميسي (34 عامًا) عن خططه الفورية، لكن بعد أن ذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية يوم الجمعة أنه في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان، أكد اللاعب الأرجنتيني أن ذهابه إلى العاصمة الفرنسية “احتمال قائم”.

لكنه أكد أنه في الوقت الحالي لم يتفق بعد على الانضمام لأي نادٍ، قائلًا “هناك إمكانية للانتقال لفريق باريس سان جيرمان لكن لا يوجد اتفاق نهائي مع أي فريق بعد”.

انفجر ميسي بالبكاء قبل أن يبدأ كلمة الوداع (رويترز)

وكان برشلونة أعلن الخميس الماضي أنه لن يتمكن من تجديد عقد ميسي الذي انتهى في 30 يونيو/حزيران الماضي لأن قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني لا تتيح إمكانية القيام بهذه الخطوة في النادي المدين بنحو 490 مليون يورو.

وأفادت تقارير إعلامية في الليلة نفسها بأن ميسي أجرى اتصالا هاتفيا مع مدرب سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو الذي اكتفى بالقول إن النادي يدرس ضم ميسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

ليبيا.. انتشال رفات 10 من مقبرة جماعية في ترهونة

عملية انتشال 10 جثامين مجهولة الهوية من مقبرة جماعية (مواقع التواصل)

باحثون يبتكرون منظومة ذكاء اصطناعي لفك رموز النصوص القديمة

منظومة الذكاء الاصطناعي يمكنها قراءة المخطوطات القديمة المكتوبة بخط اليد (جامعة نوتردام)

الميراث الرقمي.. خاصية جديدة من “أبل” لتنظيم التعامل مع بيانات المستخدم بعد وفاته

تتيح خاصية الميراث الرقمي اختيار شخص يستطيع التعامل مع بيانات المستخدم بعد وفاته (رويترز)

السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا للتشاور

وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

الولايات المتحدة تضيف 5 أسماء إلى قائمة الإرهاب العالمي.. من هم؟

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي (غيتي)

مع الحكيم.. الذئبة الحمراء تهاجم امرأة حامل وتسبب أضرارا للجنين (فيديو)

مرض الذئبة الحمراء يؤثر على الحوامل والأجنة (غيتي)

هل فعالية اللقاح الصيني محدودة؟ بيانات تثير الشكوك

لقاح سينوفارم الصيني (غيتي)