ميسي يؤكد باكيا رحيله عن برشلونة ويقول إنه يتفاوض مع باريس سان جيرمان (فيديو)

أكد ليونيل ميسي اليوم الأحد أنه سيترك برشلونة بعد أن قال النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه لا يستطيع تحمل أجر اللاعب الأرجنتيني من دون أن يعرض مستقبله للخطر.

وقال ميسي خلال مؤتمر صحفي في استاد كامب نو “حاولت التصرف بتواضع واحترام وأتمنى أن تكون هذه هي الذكرى التي تبقى بعد رحيلي عن النادي”.

وأضاف “فعلت كل ما في وسعي للبقاء في برشلونة وواثق أن المسؤولين في النادي بذلوا أقصى جهدهم أيضًا.

وقضى ميسي 21 عامًا في النادي وأصبح هدّافه التاريخي برصيد 682 هدفًا، وانفجر بالبكاء قبل أن يبدأ كلمته وتلقى تحية طويلة من ممثلي وسائل الإعلام ولاعبين حاليين وسابقين بين الحضور.

يأتي ذلك بينما احتشد مئات من مشجعي النادي الكتالوني خارج الملعب وهم يرتدون القميص رقم 10 من أجل وداع النجم الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم 6 مرات.

ولم يكشف ميسي (34 عامًا) عن خططه الفورية، لكن بعد أن ذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية يوم الجمعة أنه في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان، أكد اللاعب الأرجنتيني أن ذهابه إلى العاصمة الفرنسية “احتمال قائم”.

لكنه أكد أنه في الوقت الحالي لم يتفق بعد على الانضمام لأي نادٍ، قائلًا “هناك إمكانية للانتقال لفريق باريس سان جيرمان لكن لا يوجد اتفاق نهائي مع أي فريق بعد”.

انفجر ميسي بالبكاء قبل أن يبدأ كلمة الوداع (رويترز)

وكان برشلونة أعلن الخميس الماضي أنه لن يتمكن من تجديد عقد ميسي الذي انتهى في 30 يونيو/حزيران الماضي لأن قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني لا تتيح إمكانية القيام بهذه الخطوة في النادي المدين بنحو 490 مليون يورو.

وأفادت تقارير إعلامية في الليلة نفسها بأن ميسي أجرى اتصالا هاتفيا مع مدرب سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو الذي اكتفى بالقول إن النادي يدرس ضم ميسي.