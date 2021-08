مدينة تتفحم بالكامل وأشخاص مفقودون.. حريق ديكسي يواصل تمدده في كاليفورنيا (فيديو)

يبحث رجال الإنقاذ عن 5 أشخاص على الأقل فُقدوا في الحريق المدمر (ديكسي) وهو أكبر حريق تشهده الولايات المتحدة حاليًا، حيث استعر في الغرب الأمريكي وواصل تقدمه السريع.

ودمر ديكسي، وهو ثالث أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا، هذا الأسبوع متاجر ومنازل في مدينة غرينفيل الصغيرة وفي بلدة كانيوندام.

وبدت غرينفيل في مقاطعة بلوماس، محترقة ومدمرة بالكامل بعد انهيار منشآت خشبية كليًا وتحوّل بعض المباني الحجرية إلى أنقاض.

The #DixieFire is now the largest single fire in CA history.

Greenville in Plumas County has been completely destroyed by this fire – not dissimilar to what we saw in Paradise.

There are 8,500 firefighter personnel out here – thank you for your heroic & extraordinary work. pic.twitter.com/pavsSV69V2

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) August 8, 2021