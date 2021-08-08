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فرحة تعم مصر.. “فريال أشرف” تتصدر عربيا بعد فوزها بأول ذهبية أولمبية في الكارتيه (فيديو)

فريال أول سيدة تحصل على ذهبية أولمبية في تاريخ مصر (غيتي)
فريال أول سيدة تحصل على ذهبية أولمبية في تاريخ مصر (غيتي)
8/8/2021-|آخر تحديث: 8/8/202112:31 PM (مكة المكرمة)

تصدر اسم اللاعبة المصرية فريال أشرف منصات التواصل الاجتماعي في بلادها بأعلى التفاعلات بعدما حصلت على ذهبية وزن أكثر من 61 كيلوغرامًا في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020.

وتغلبت فريال 2- صفر على إيرينا زاريتسكا لاعبة أذربيجان في النهائي، وأظهر مقطع مصور فرحة عائلتها لحظة إعلان فوزها بالذهبية وهي الأولى للعرب في تلك اللعبة في تاريخ الأولمبياد.

وبذلك تصبح فريال أول امرأة تحصل على ذهبية أولمبية في تاريخ مصر. وكان كرم جابر آخر من حصد ذهبية لمصر في منافسات المصارعة الحرة في أولمبياد أثينا 2004.

وأهدت فريال إنجازها لوالدتها التي ظهرت في فيديو حظي بانتشار واسع وهي تدعو لابنتها لحظة تتويجها بذهبية الأولمبياد قائلة “أنت اتحرمتي من حاجات كتير، وربنا عوضك يا حبيبتي. كان نفسي أكون معاكي في اللحظة دي”.

وكان أمس السبت يومًا حافلًا بالميداليات للاعبين العرب، فقد حصدت مصر 4 ميداليات ما بين ذهبية وفضية، كما أحرزت السعودية أول فضية لها وأخرى للبحرين في اليوم ما قبل الأخير من الأولمبياد.

وتعد ميدالية فريال هي الثانية لمصر في الكاراتيه في طوكيو بعد حصول جيانا فاروق على برونزية في وزن أقل من 61 كيلوغرامًا، الجمعة. كما نال المصري أحمد الجندي الميدالية الفضية لمنافسات الخماسي الحديث لفردي الرجال.

ورفعت مصر رصيدها إلى 6 ميداليات وهو الأعلى لدولة عربية في نسخة أولمبية واحدة.

وحصل السعودي طارق حامدي على فضية وزن فوق 75 كيلوغرامًا في الكاراتيه، كما نالت البحرينية كالكيدان غيزاهيغن الفضية لسباق “10 آلاف متر عدو” للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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