طالبان تسيطر على عواصم 3 ولايات أفغانية خلال 24 ساعة وتحذير ألماني من كارثة دولية (فيديو)

ضيّقت حركة طالبان الخناق، اليوم الأحد، على شمال أفغانستان وسيطرت على عواصم ثلاث ولايات جديدة في وقت تنقل معركتها إلى المدن بعدما انتزعت معظم مناطق الريف في الأشهر الأخيرة.

وخلال 24 ساعة، سيطرت طالبان على خمس عواصم ولايات في هجوم سريع يبدو أنه شكّل ضغطا كبيرا على القوات الحكومية، وذلك عقب سيطرة الحركة، الجمعة الماضية، على أول عاصمة ولاية في أفغانستان هي (زرنج في نيمروز) عند الحدود مع إيران، قبل أن تنتزع شبرغان في ولاية جوزجان الشمالية، أمس السبت.

وأكد نواب ومصادر أمنية وسكان أن مدن قندوز وساري بول وتالقان في الشمال سقطت بفارق بضع ساعات بين عاصمة ولاية وأخرى.

د کندز ولایت امنیه قومندانۍ د مجاهدینو په بشپړ کنترول کې ده.

مزدور دښمن شړل شوی او

مجاهدین په کې فعال او ثابت حضور لري. pic.twitter.com/hTEi16WIev — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 8, 2021

ولم تدلِ الحكومة بكثير من التصريحات بشأن سقوط عواصم الولايات، باستثناء تعهّدها استعادتها، وكان هذا رد فعلها المعهود على معظم المكاسب التي حققتها طالبان في الأسابيع الأخيرة، رغم أن القوات الحكومية فشلت بدرجة كبيرة في الإيفاء بتعهّداتها لجهة استعادة عشرات المناطق والمراكز الحدودية.

وأكدت طالبان في بيان “بعد قتال شرس سيطر المجاهدون بفضل الله على عاصمة (الولاية) قندوز”، وأضافت “سيطر المجاهدون أيضا على مدينة ساري بول بما في ذلك المباني الحكومية وجميع المنشآت فيها”.

وفي وقت لاحق الأحد، أكدت الحركة على تويتر أنها سيطرت على تالقان، عاصمة ولاية تخار.

عاجل: ولایت تخار نیز با تمام ملحقات آن فتح گردید https://t.co/JIuV1SHOog pic.twitter.com/07rgzxcgGr — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 8, 2021

هدف قديم

وتعد قندوز أهم مكسب تحققه طالبان منذ شنت هجومها، في مايو/أيار الماضي، مع بدء القوات الأجنبية آخر مراحل انسحابها من البلاد.

وسبق أن اجتاح مقاتلو طالبان مدينة قندوز، عامي 2015 و2016، من دون أن ينجحوا في السيطرة عليها لمدة طويلة.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الحكومية تقاتل لاستعادة المنشآت الرئيسية، وذكرت في بيان أن “قوات خاصة أطلقت عملية تطهير لبعض المناطق بما في ذلك مباني الإذاعة والتلفزيون الوطنيين من قبضة طالبان”.

#KabulRegimeCrimes

Kabul government planes bombed markets and public facilities in the provincial capital, Kunduz, causing heavy financial losses to public#Afghanistan pic.twitter.com/2ZF1hxS9ls — Emaad Shafai (@EmaadShafai) August 8, 2021

وأفاد الناطق باسم الوزارة ميرويس ستانكزاي، في وقت لاحق، نشر تعزيزات تشمل قوات خاصة في ساري بول وشبرغان، مضيفًا “ستتحول هذه المدن التي تريد طالبان السيطرة عليها إلى مقابرها”.

وتعد السيطرة على شمال البلاد مسألة حاسمة لاختبار قدرة الحكومة على الوقوف بوجه طالبان لأمد الطويل، لا سيما وأن شمال أفغانستان ظل معقلا مناهضا لطالبان، وشهد مقاومة كانت الأشد لحكم الحركة في تسعينيات القرن الماضي.

وأفاد المستشار لدى مجموعة الأزمات الدولية إبراهيم ثوريال أن “السيطرة على قندوز مهمة للغاية إذ إنها ستخفف الضغط عن عدد كبير من قوات طالبان ليكون من الممكن حشدهم في أجزاء أخرى من الشمال”.

وانتشرت تسجيلات مصورة للمعارك، نهاية الأسبوع الماضي، تضمنت مشاهد لإطلاق سراح العديد من السجناء في المدن التي تمت السيطرة عليها.

وتستهدف طالبان السجون عادة لإطلاق سراح المقاتلين المحتجزين ومن ثم تعزيز صفوفها.

#BreakingNews The T-ban have captured the provincial Afghan city of Kunduz along with Sar-e-Pul and Taloqan. The militants also find themselves in intense urban combat in Kandahar city and Lashkar Gah, which has seen a heavy government response. #Afghanistan #Kunduz #Taliban pic.twitter.com/Du0EhZAm3J — Conflict News (@ConflictCollec1) August 8, 2021

VIETCONG OF AFGHAN TAKING KUNDUZ?

Heavy fighting in Kunduz as Taliban close to winning third Afghan PROVINCIAL capital https://t.co/gnTTYP48xL via @yahoosg — Jack Foo @ (@JackFoo3) August 8, 2021

ضربات جوية أمريكية

وأفادت تقارير عن وقوع معارك على أطراف هرات (غرب) ولشكركاه وقندهار (جنوب).

وشكّلت وتيرة التقدّم الذي حققته طالبان مفاجأة للقوات الحكومية لكنهم تلقوا جرعة دعم، في وقت متأخر أمس السبت، بعدما قصفت مقاتلات أمريكية مواقع طالبان في شبرغان.

وصرحت المتحدثة باسم القيادة المركزية ماجور نيكول فيرارا لفرانس برس في واشنطن “نفّذت القوات أمريكية عدة ضربات جوية دفاعا عن شركائنا الأفغان في الأيام الأخيرة”.

Afghanistan war: Taliban capture three regional capitals. Never ever should British troops be used again in this failed disaster of a country. https://t.co/pF3NlxEqbJ — Yer Apprentice Boy B (@bout_yee) August 8, 2021

وتعد شبرغان معقلا لعبد الرشيد دوستم الذي أشارت تقارير إلى أن عناصر ميليشياته انسحبوا إلى جانب القوات الحكومية باتّجاه المطار.

وأشرفَ دوستم على إحدى أكبر الميليشيات في الشمال واكتسب سمعة كشخصية يهابها كثيرون عندما قاتل طالبان في تسعينيات القرن الماضي، فيما اتّهمت قواته بارتكاب مجازر بحق آلاف سجناء الحرب المنتمين إلى طالبان.

ومن شأن أي تراجع للمقاتلين أن يقلّص آمال الحكومة مؤخرا في قدرة الميليشيات على مساندة جيش البلاد الذي يعاني من ضغط شديد.

ونزح مئات آلاف الأفغان جرّاء المعارك الأخيرة فيما قتل 12 شخصا، أمس السبت، عندما أصابت قنبلة زرعت في جانب الطريق حافلتهم أثناء محاولتهم الهرب من غارديز في ولاية باكتيا.

Kunduz is burning pic.twitter.com/CmNYcZZ4xv — Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) August 8, 2021

برلماني ألماني بارز يحذر

وفي السياق، حذر نوربرت روتجن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) من مواجهة “كارثة” دولية في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على مدينة قندوز.

وقال روتجن لصحيفة (فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونغ) الألمانية، في عددها الصادر اليوم الأحد، إن هناك خطرا قائما حاليا في أفغانستان يتمثل في استيلاء الإسلاميين على الدولة بأكملها.

وناشد المجتمع الدولي وقف هذا التطور انطلاقا من المسؤولية تجاه أمنه الخاص وتجاه أغلبية المواطنين الأفغان، لافتا إلى أن ذلك قد يعني أيضًا مشاركة الجيش الألماني.

Die #Taliban haben #Kundus erobert. Es droht, dass innerhalb von Monaten verloren geht, wofür auch die Bundeswehr 20 Jahre gekämpft hat. Noch hat #Biden, aber auch wir, es in der Hand, dieses außenpolitische Desaster abzuwenden. https://t.co/0vgHa1lLk8 — Norbert Röttgen (@n_roettgen) August 8, 2021

وشدد روتجن على ضرورة عدم السماح بتدمير نتائج عمل على مدار 20 عاما، وقال “أي أنه إذا كانت القدرات العسكرية للأوربيين وللألمان -التي هناك حاجة إليها الآن- موجودة فلا بد أن نوفرها”.

ودعا السياسي الألماني الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ إجراء في أفغانستان.

وتابع “الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال لديه حاليًا التحكم في أول كارثة سياسية خارجية كبيرة نشأت نتيجة قراره الخاطئ بالأمر بالسحب السريع للقوات الأمريكية من أفغانستان دون اتفاق مع الحلفاء”.

ومنذ مايو/أيار الماضي، تصاعد مستوى العنف في أفغانستان، مع اتساع رقعة نفوذ طالبان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

وتعاني أفغانستان حربا، منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم طالبان لارتباطها آنذاك بتنظيم “القاعدة” الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه في الولايات المتحدة.