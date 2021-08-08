خسر 70 ألف متابع في 12 ساعة.. “ناس ديلي” يثير سخط الفلبينيين.. ماذا فعل؟ (فيديو)

فقد المدون الفلسطيني الأصل نصير ياسين – والمعروف على فيسبوك ببرنامجه (ناس ديلي) – أكثر من 70 ألف متابع في أقل من 12 ساعة، بعدما اتهمته شابة فلبينية بالعنصرية واتهمته فنانة بالاستغلال.

ويأتي ذلك في أعقاب اتهامه في حادثين منفصلتين بالعنصرية وخداع امرأة فلبينية مسنة واستخدام صورتها من دون إذنها بعدما جعلها توقّع على ورقة لا تفهم محتواها.

ونشرت الشابة الفلبينية (لويز دي جي مابولو) عبر فيسبوك تقول إنها شاهدت (المدون الإسرائيلي) يقلد اللهجة المحلية ويسخر منها، ووصف سكان مسقط رأسها بـ”الفقراء” أكثر من مرة، مضيفة أنه لم يهتم بإحداث تغيير أو إلقاء الضوء على قضايا حقيقية.

وكانت لويز قد استقبلت هذا المدون وفريق عمله لتصوير حلقة عن برنامجها، وأشارت إلى رفضه السماع عن المزارعين والمزارع بدعوى أنه محتوى غير جذاب للمتابعين.

ورد (ناس ديلي) في بيان على لويز قائلًا إن قصتها لم تكن حقيقية على أرض الواقع، راميًا قصتها على مواقع التواصل بالكذب، نافيًا وجود المزارع التي تعمل معها فضلًا عن استفادتها الشخصية من المشروع.

وفي وقت سابق، قالت فنانة الوشم الفلبينية (وانغ أود) إنها لم توقع عقدًا مع (أكاديمية ناس) وفوجئت بمحاولة البرنامج بيع دورة تعليم الوشم عبر الإنترنت من دون موافقتها.

مؤثرة فلبينية تتهم مقدم برنامج "ناس ديلي"، الإسرائيلي نصير ياسين بالعنصرية، والأخير يتهمها بنشر الأكاذيب.. إليك تفاصيل القصة pic.twitter.com/2dH2kwoMVs — الجزيرة نت (@ajanet_ar) August 8, 2021

وردًا على وانغ، نشر (ناس ديلي) مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة الفلبينية وهي تضع بصمة إبهامها على العقد.

وأفادت اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية في الفلبين (NCIP) أنها ستحقّق في العقد الموقّع بين الطرفين لوجود مزاعم استغلال.

ونادى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة هذا المدون وأمثاله من مروجي التطبيع مع إسرائيل.

الولد تبع ناس ديلي صهيوني ومطبع وهذا لحاله المفروض يخسره ملايين المتابعين. قصته مع المزارعة من الفلبين تعكس النظرة الكولونيالية للحضارات المختلفة والتعامل معه كمادة استهلاكية لتحقيق الربح سواء كموارد طبيعية او كمنتوج حضاري. https://t.co/TI8HnwB7Am — Salma Nims سلمى النمس (@Salmanims) August 7, 2021

ناس دايلي – الشهير بالترويج الدعائي الناعم للاحتلال، يخسر بشكل سريع ولافت عشرات الآلاف من المتابعين في حسابته منذ الأمس بعد انتشار شهادة من الفلبين حول معاملته العنصرية والمسيئة. حتى الآن فقد أكثر من نصف مليون متابع في الفيسبوك. pic.twitter.com/VPQ0Ggy9kO — مُنى حوّا • Muna Hawwa (@MunaHawwa) August 6, 2021

ماذا تتوقعون من #اسرائيلي

يحترف الكذب

هو لا يثير الجدل إلا بكذبه

و افتراءه على الناس والشعوب..

واعتقد و لا استبعد

بأنه قريبً

من #الموساد_الأسرائيلي

والله اعلم #نصير_ياسين #ناس_ديلي — عبدالحميد اللنجاوي (@AlanjawiA) August 8, 2021

وفي 14 من يونيو/حزيران الماضي، انطلقت دعوات عدة لمقاطعة برنامج “الدحيح” -والذي يقدمه اليوتيوبر المصري أحمد الغندور- عقب إعلانه العمل مع (نيو ميديا أكاديمي) التي سبق وأن مولت برنامج (ناس ديلي) والمتهمة بالتطبيع مع إسرائيل.

وفي 14 من سبتمبر/أيلول الماضي، حذرت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) من التعاطي مع برنامج (ناس ديلي) وطالبت المشاركين في أكاديميته بالانسحاب.

وفي حيثيات تحذيرها، قالت الحركة في بيان لها عبر فيسبوك إن النسخة الجديدة من برنامج (ناس ديلي) تهدف إلى تدريب 80 من صانعي المحتوى العربي من خلال (أكاديمية ناس) وهي تضم إسرائيليين ضمن طاقم الإشراف والتدريب برئاسة الإسرائيلي جوناثان بليك وبتمويل من (نيو ميديا أكاديمي) الإماراتية التي أنشأها حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد، منتصف العام الماضي.