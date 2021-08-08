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خسر 70 ألف متابع في 12 ساعة.. “ناس ديلي” يثير سخط الفلبينيين.. ماذا فعل؟ (فيديو)

نصير ياسين مؤسس برنامج "ناس ديلي" (مواقع التواصل)
نصير ياسين مؤسس برنامج "ناس ديلي" (مواقع التواصل)
8/8/2021-|آخر تحديث: 8/8/202111:28 PM (مكة المكرمة)

فقد المدون الفلسطيني الأصل نصير ياسين – والمعروف على فيسبوك ببرنامجه (ناس ديلي) – أكثر من 70 ألف متابع في أقل من 12 ساعة، بعدما اتهمته شابة فلبينية بالعنصرية واتهمته فنانة بالاستغلال.

ويأتي ذلك في أعقاب اتهامه في حادثين منفصلتين بالعنصرية وخداع امرأة فلبينية مسنة واستخدام صورتها من دون إذنها بعدما جعلها توقّع على ورقة لا تفهم محتواها.

ونشرت الشابة الفلبينية (لويز دي جي مابولو) عبر فيسبوك تقول إنها شاهدت (المدون الإسرائيلي) يقلد اللهجة المحلية ويسخر منها، ووصف سكان مسقط رأسها بـ”الفقراء” أكثر من مرة، مضيفة أنه لم يهتم بإحداث تغيير أو إلقاء الضوء على قضايا حقيقية.

وكانت لويز قد استقبلت هذا المدون وفريق عمله لتصوير حلقة عن برنامجها، وأشارت إلى رفضه السماع عن المزارعين والمزارع بدعوى أنه محتوى غير جذاب للمتابعين.

ورد (ناس ديلي) في بيان على لويز قائلًا إن قصتها لم تكن حقيقية على أرض الواقع، راميًا قصتها على مواقع التواصل بالكذب، نافيًا وجود المزارع التي تعمل معها فضلًا عن استفادتها الشخصية من المشروع.

وفي وقت سابق، قالت فنانة الوشم الفلبينية (وانغ أود) إنها لم توقع عقدًا مع (أكاديمية ناس) وفوجئت بمحاولة البرنامج بيع دورة تعليم الوشم عبر الإنترنت من دون موافقتها.

وردًا على وانغ، نشر (ناس ديلي) مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة الفلبينية وهي تضع بصمة إبهامها على العقد.

وأفادت اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية في الفلبين (NCIP) أنها ستحقّق في العقد الموقّع بين الطرفين لوجود مزاعم استغلال.

ونادى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة هذا المدون وأمثاله من مروجي التطبيع مع إسرائيل.

 

وفي 14 من يونيو/حزيران الماضي، انطلقت دعوات عدة لمقاطعة برنامج “الدحيح” -والذي يقدمه اليوتيوبر المصري أحمد الغندور- عقب إعلانه العمل مع (نيو ميديا أكاديمي) التي سبق وأن مولت برنامج (ناس ديلي) والمتهمة بالتطبيع مع إسرائيل.

وفي 14 من سبتمبر/أيلول الماضي، حذرت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) من التعاطي مع برنامج (ناس ديلي) وطالبت المشاركين في أكاديميته بالانسحاب.

وفي حيثيات تحذيرها، قالت الحركة في بيان لها عبر فيسبوك إن النسخة الجديدة من برنامج (ناس ديلي) تهدف إلى تدريب 80 من صانعي المحتوى العربي من خلال (أكاديمية ناس) وهي تضم إسرائيليين ضمن طاقم الإشراف والتدريب برئاسة الإسرائيلي جوناثان بليك وبتمويل من (نيو ميديا أكاديمي) الإماراتية التي أنشأها حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد، منتصف العام الماضي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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