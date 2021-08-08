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باحثون يبتكرون منظومة ذكاء اصطناعي لفك رموز النصوص القديمة

منظومة الذكاء الاصطناعي يمكنها قراءة المخطوطات القديمة المكتوبة بخط اليد (جامعة نوتردام)
منظومة الذكاء الاصطناعي يمكنها قراءة المخطوطات القديمة المكتوبة بخط اليد (جامعة نوتردام)
8/8/2021-|آخر تحديث: 8/8/202104:33 PM (مكة المكرمة)

ابتكر فريق من الباحثين بجامعة نوتردام الأمريكية، منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها قراءة المخطوطات القديمة المكتوبة بخط اليد اعتمادًا على تقنيات التعلم العميق.

ونقل موقع (فيز دوت أورغ) المتخصص بالتكنولوجيا، عن الباحث والتر شيرر من قسم علوم الحاسبات والهندسة في جامعة نوتردام، قوله “إننا نتعامل مع نصوص قديمة يعود تاريخها إلى قرون مضت”.

وأوضح أن “هذه النصوص مكتوبة بلغات قديمة مثل اللغة اللاتينية التي نادرًا ما نصادفها في هذه الآونة”، مضيفًا أن الهدف من المنظومة الجديدة هو توفير وسيلة لمطالعة هذه النصوص بشكل متخصص مع تفعيل إمكانية البحث السريع عبر النص.

 

وفي إطار الدراسة التي نشرتها إحدى الدوريات العلمية المتخصصة، أوضح شيرر أن فريقه البحثي جمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم الفيزياء النفسية.

والفيزياء النفسية فرع من العلوم يدرس العلاقة بين المحفزات الفيزيائية والظواهر النفسية، مثل الوقت الذي يستغرقه باحث ما على سبيل المثال، لفهم حرف معين أو التعرف على الرموز المختصرة في نص ما، من أجل ابتكار المنظومة الجديدة.

ويؤكد فريق الدراسة أن تطويع آليات التعلم العميق لفهم النصوص القديمة ينطوي على أهمية كبيرة بالنسبة للباحثين في مجال العلوم الإنسانية.

 

وأشار شيرر إلى أن فريقه البحثي مازال يواجه تحديات في تطوير المنظومة مثل ضرورة رفع مستوى الدقة في قراءة النصوص لاسيما في حالات المخطوطات التالفة أو غير المكتملة، فضلًا عن تدريب المنظومة للتعامل مع الرسومات أو الأشكال التي تظهر في النصوص القديمة.

ويقول الباحث هيلدغونت مولر المتخصص في مجال العلوم الانسانية بجامعة نوتردام، إن هذه المنظومة الجديدة تنطوي على فائدة كبيرة في مجال الدراسات الأدبية.

ويوضح أن جميع الأعمال الأدبية الجيدة عادة ما تكون مرتبطة بكمية ضخمة من الوثائق التاريخية التي يتعين تفسيرها وسبر أغوارها.

المصدر : الألمانية

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