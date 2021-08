باحثون يبتكرون منظومة ذكاء اصطناعي لفك رموز النصوص القديمة

ابتكر فريق من الباحثين بجامعة نوتردام الأمريكية، منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها قراءة المخطوطات القديمة المكتوبة بخط اليد اعتمادًا على تقنيات التعلم العميق.

ونقل موقع (فيز دوت أورغ) المتخصص بالتكنولوجيا، عن الباحث والتر شيرر من قسم علوم الحاسبات والهندسة في جامعة نوتردام، قوله “إننا نتعامل مع نصوص قديمة يعود تاريخها إلى قرون مضت”.

وأوضح أن “هذه النصوص مكتوبة بلغات قديمة مثل اللغة اللاتينية التي نادرًا ما نصادفها في هذه الآونة”، مضيفًا أن الهدف من المنظومة الجديدة هو توفير وسيلة لمطالعة هذه النصوص بشكل متخصص مع تفعيل إمكانية البحث السريع عبر النص.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها إحدى الدوريات العلمية المتخصصة، أوضح شيرر أن فريقه البحثي جمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم الفيزياء النفسية.

والفيزياء النفسية فرع من العلوم يدرس العلاقة بين المحفزات الفيزيائية والظواهر النفسية، مثل الوقت الذي يستغرقه باحث ما على سبيل المثال، لفهم حرف معين أو التعرف على الرموز المختصرة في نص ما، من أجل ابتكار المنظومة الجديدة.

ويؤكد فريق الدراسة أن تطويع آليات التعلم العميق لفهم النصوص القديمة ينطوي على أهمية كبيرة بالنسبة للباحثين في مجال العلوم الإنسانية.

