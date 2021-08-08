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الميراث الرقمي.. خاصية جديدة من “أبل” لتنظيم التعامل مع بيانات المستخدم بعد وفاته

تتيح خاصية الميراث الرقمي اختيار شخص يستطيع التعامل مع بيانات المستخدم بعد وفاته (رويترز)
تتيح خاصية الميراث الرقمي اختيار شخص يستطيع التعامل مع بيانات المستخدم بعد وفاته (رويترز)
8/8/2021-|آخر تحديث: 8/8/202103:26 PM (مكة المكرمة)

أضافت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة (أبل) خاصية جديدة إلى خدمة الحوسبة السحابية (آي كلاود) لتنظيم التعامل مع بيانات المستخدم بعد وفاته.

وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدم اختيار شخص موثوق فيه موجود على قائمة اتصالاته على هاتفه الذكي (آيفون) لكي يتمكن من إدارة صوره ومذكراته وأي بيانات يحفظها على خدمة آي كلاود بعد موته.

وأشار موقع (سي نت دوت كوم) المتخصص بأخبار التكنولوجيا، إلى أن شركة أبل أضافت مجموعة من التحسينات المهمة إلى خدمة آي كلاود في إطار الإصدار الجديد لنظام التشغيل (آي أو إس 15) مثل استعادة الحساب والميراث الرقمي، التي مازالت خاصية اختبارية لم تطرحها الشركة رسميًا بعد.

وتتيح خاصية الميراث الرقمي أو (ديجيتال ليجاسي) للمستخدم اختيار شخص ما يستطيع الدخول إلى بياناته والتعامل معها بعد وفاة هذا المستخدم.

يشار إلى أن الإصدار (آي أو إس 15) من نظام تشغيل أجهزة أبل الذكية سواء آيفون أو آيباد، لن يُطرح على نطاق عام قبل الخريف المقبل، لكن يمكن تنزيله واختباره حاليًا اعتمادًا على النسخة التجريبية المتاحة في الوقت الحالي.

وبمجرد قيام المستخدم بتفعيل خاصية الميراث الرقمي، سيكون في مقدور الشخص الذي اختاره للوصول إلى بياناته بعد وفاته، قادرًا على رؤية صور ورسائل البريد الإلكتروني والمذكرات وغيرها التي يحفظها المستخدم على خدمة آي كلاود دوت كوم.

كما يمكنه تنزيل نسخة من بيانات المستخدم الموجودة على موقع أبل دوت كوم أو استعادتها من خدمة آي كلاود باك آب.

في الوقت نفسه لن يكون في مقدور الشخص المختار الوصول إلى المعلومات الخاصة بالتعاملات المالية للمستخدم، مثل بيانات بطاقات الائتمان أو بيانات الاشتراك ولا الوسائط المرخصة.

المصدر : الألمانية

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